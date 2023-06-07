تقرير: دي خيا يرفض العروض السعودية من أجل البقاء مع مانشستر يونايتد
الأربعاء، 07 يونيو 2023 - 18:20
كتب : FilGoal
لن يوافق ديفيد دي خيا حارس مرمى مانشستر يونايتد على العروض السعودية المقدمة له مفضلا البقاء في صفوف فريقه.
ديفيد دي خيا
النادي : مانشستر يونايتد
وذكرت إذاعة "توك سبورت" الإنجليزية في تقرير لها اليوم الأربعاء أن دي خيا يرغب في الاستمرار مع يونايتد مع موافقته على تجديد تعاقده لعامين.
وعلى الرغم من أن تجديد التعاقد لن يضمن للحارس الإسباني مركزا أساسيا الموسم المقبل مع النادي إلا أنه لا يفكر في الرحيل.
ولم يكشف التقرير هوية النادي السعودي الذي يرغب في ضم دي خيا.
وأشار التقرير إلى أن تعاقد دي خيا سوف يشهد هبوطا ولكن لم يتم تحديد نسبته في ظل حصوله حاليا على 375 ألف جنيه إسترليني حاليا.
وانتهى تعاقد دي خيا مع يونايتد بنهاية الموسم المنصرم.
وانضم الحارس صاحب الـ32 عاما إلى يونايتد قادما من أتليتكو مدريد في صيف عام 2011.
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