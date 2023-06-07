مكافآت مالية من رئيس الوداد للاعبي فريقه قبل مباراة الأهلي

الأربعاء، 07 يونيو 2023 - 18:06

كتب : FilGoal

الوداد قبل بداية النهائي

قرر سعيد الناصيري رئيس نادي الوداد صرف مكافآت لاعبي فريقه لتحفيزهم قبل مواجهة الأهلي.

وذكر موقع le360 المغربي أن الناصيري قرر صرف رواتب شهر مايو للاعبي فريقه بالإضافة إلى مكافأة التأهل إلى نصف نهائي كأس المغرب.

وجاء قرار الناصيري من أجل تحفيز لاعبي الوداد قبل مواجهة الأهلي المرتقبة في إياب نهائي دوري أبطال إفريقيا.

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ويلعب الأهلي ضد الوداد في إياب نهائي أبطال إفريقيا مساء الأحد المقبل في مركب محمد الخامس.

ويواصل الوداد الاستعداد لمواجهة الأهلي ومن المنتظر أن يدخل الفريق المغربي في معسكر مغلق في ملعب مركب محمد الخامس الذي يستضيف المباراة بداية من اليوم الأربعاء.

وفاز الأهلي في مباراة الذهاب بهدفين لهدف والتي أقيمت في استاد القاهرة.

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