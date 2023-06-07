مؤتمر غاضب من فيتوريا بسبب موعد مباراة غينيا.. وموقفه من لاعبي الأهلي

أبدى روي فيتوريا المدير الفني لمنتخب مصر غضبه الشديد بسبب موعد مواجهة غينيا في التصفيات المؤهلة لأمم إفريقيا.

وتعجب البرتغالي فيتوريا من موقف الاتحاد الإفريقي لكرة القدم (كاف) بعدم التدخل ومطالبة الجانب المصري بحل الأمر مع غينيا دون تدخل منهم.

معسكر يونيو

وقال روي فيتوريا في المؤتمر الصحفي: "معسكر شهر يونيو يتضمن مباراتين، سنبدأ العمل منذ يوم 10 بالشهر الجاري وسنخوض المباراتين يومي 14 و18".

وأضاف "سنعمل في القاهرة يومين فقط وهما 10 و11 يونيو ثم نسافر إلى المغرب يوم 12 ثم نتدرب هناك في نفس اليوم".

وكشف فيتوريا "قائمة المنتخب تضم 28 لاعبا بينهم بعض العناصر الجديدة، خلال معسكر يونيو الذي يتضمن مباراة رسمية وأخرى ودية".

قائمة المنتخب من هنا

موعد غينيا

وشدد المدرب البرتغالي "بكل صراحة أنا حزين جدا ولم أتقبل بسهولة ما حدث واختيار المواجهة يوم 14 يونيو، لا أقبل كمدير فني للمنتخب ذلك الأمر".

وتابع "مع كل الاحترام لغينيا وليس لدي أي خوف منهم فقط نحترمهم جيدا وهدفنا تحقيق الفوز، ولكن غير مقبول أن يضع كاف أو أي مؤسسة مسؤولة المباراة يوم 14".

وكشف فيتوريا "هناك 22 مباراة تنظمها كاف خلال شهر يونيو بينهم ثلاثة فقط يوم 14، واحدة لمصر وأخرى للسودان والأخيرة لساو تومي".

وأوضح "أرسلنا ثلاث خطابات بسبب موعد مباراة غينيا ولم نتلق سوى رد وحيد يؤكد موعد إقامة المباراة يوم 14، وقدمنا الحلول في خطاباتنا واللعب حتى يوم 15".

وواصل "التوقف الدولي سيبدأ يوم 12 يونيو، هل تعلمون كم فريق في أوروبا سيلعب يوم 14؟ لا توجد أي مباراة".

الأهلي ومباراة غينيا

وأضاف فيتوريا "مصر لديها فريق يمثلها في النهائي القاري - يقصد الأهلي - وسيلعب يوم 11 ولا يوجد أي داعي لإقامة مباراة المنتخب بعد 72 ساعة من تلك المباراة".

وكشف المدرب البرتغالي "ما وصلنا من كاف هو أن نتواصل مع غينيا للتفاهم سويا بشأن موعد اللقاء، وهذا أمر غير صحيح كان عليهم التدخل لحل الأمر".

وأضاف "كان هناك أكثر من فريق يمكنه التأهل إلى نهائي البطولتين القاريتين للأندية من تونس والمغرب وجنوب إفريقيا، هل تعلمون متى سيلعبون؟ يومي 15 و17 لن يلعب أي منهم في 14 يونيو".

وشدد فيتوريا "لا أعلم من هو المسؤول عن أمر موعد المباريات ولكن لا أخشى أي شيء، ومن وافق على إقامة اللقاء يوم 14 يونيو هو المسؤول عن أي إصابات يتعرض لها اللاعبون".

وأردف "أؤكد مجددا لا أخشى تلك المواجهة واستعد لديها جيدا، ويجب أن تعلمون جيدا أن منتخب مصر لم يحسم بطاقة تأهله إلى أمم إفريقيا حتى الآن".

وواصل "لا أتقبل ذلك الموقف ومن المفترض أن مصر أيضا لا تقبل ذلك، ستكون حجتهم أن يوم 14 ضمن أجندة فيفا ولكن من غير المعقول أن يكون هناك نهائي قبل 72 ساعة وفي النهاية تلعب مباراة أخرى حاسمة".

موقف القائمة

وقال فيتوريا: "تواصلت مع ميكالي وأبلغته بعدم ضم أي لاعب من المنتخب الأولمبي من أجل الاستعداد لمنافسات إفريقيا والتأهل إلى أولمبياد باريس".

وأضاف "حتى أكون صريحا، سيتم تقييم اللاعبين خلال أول مرانين للمنتخب وهم دون لاعبي الأهلي، وكمثال إن احتجت ظهير أيمن قد يتم استدعاء آخر جديد".

وتابع "بالنسبة للاعبين المصابين، آخر مرتين وضعنا قائمة للمنتخب فشلنا في ضمهم بسبب الإصابة، هذه المرة لدينا غيابات مثل حجازي وطارق حامد وأسامة جلال وكوكا وغيرهم".

وواصل "بكل صراحة شرحت لكم الأمور المحيطة لنا، وعليكم تخيل أنني محاط بتلك المشاكل خلال الفترة الماضية حتى وصل الأمر إلى ذروته".

وشدد فيتوريا "أدق التفاصيل ما يفرق في كرة القدم وعليكم تفهم ذلك".

الرد على أسئلة الصحفيين

وبسؤاله عن سبب استدعاء محمد الشناوي أوضح "ما نعلمه أن الشناوي سليم ويتدرب بصورة طبيعية لذلك تم استدعائه، ومن الطبيعي أن اللاعبين أصحاب الخبرة يتواجدون".

وكشف "هناك لاعبون سيتم السماح لهم بترك المعسكر عقب المباراة الأولى، وذلك يتوقف على أمرين الأول كم مباراة خاضها ذلك اللاعب هذا الموسم، والثاني هو متى سيبدأ الاستعداد مع ناديه للموسم الجديد؟ ولكن حتى الآن لم أحدد من هؤلاء اللاعيبن".

وواصل "اختار أفضل العناصر وفقا لرؤيتي كمدير فني، مباراة الأهلي يوم 11 قد تكون سلبية على لاعبي الفريق سواء تم تحقيق الانتصار أو الخسارة، ولا أعلم سبب إقامة مواجهة غينيا يوم 14، لذلك السبب تم استدعاء 28 لاعبا".

وأضاف "كجهاز فني نعمل كثيرا ونتابع كافة اللاعبين، تقريبا نتابع 40 لاعبا خارج الدوري المصري وأغلبهم من مواليد 2002 فيما أقل، ولدينا قائمة مبدئية تكون قبل المباريات بـ15 يوما".

وعن استبعاد بعض المحترفين أوضح "نراعي في القائمة موقف اللاعيبن من المشاركات، فمثلا سام مرسي لاعب جيد ولكن آخر مباراة لعبها كانت في نهاية أبريل تقريبا".

وتابع "بالنسبة لهيثم حسن الذي يلعب مع رديف فياريال، ولكن لا يشارك بشكل ثابت كل أسبوع، وتواصلت معه في سبتمبر إذا أراد اللعب مع المنتخب ولكن حتى الآن لم يمنحنا إجابة واضحة، أهم شيء أن تكون رغبة اللاعب تمثيل المنتخب وذلك أولا أهم من تقييم مستواه".

وعن اختيار ثلاثي حراسة المرمى قال: "محمد الشناوي شارك معنا في كافة المعسكرات وأدائه كان رائعا، ومحمد صبحي عمره 24 عاما تقريبا وإذا استمر بالتعليمات التي نمنحها له سيكون من أفضل الحراس المصريين، أما أبو جبل فشارك أكثر من مرة مع المنتخب سابقا وأرى أن هذه المرة فرصة جيدة لاستدعائه معنا لنراه بشكل أفضل".

وأردف فيتوريا "سنذهب إلى المغرب يوم 12 يونيو، وبالتأكيد سأتابع نهائي دوري أبطال إفريقيا، وإذا وجدت لاعبي الأهلي جاهزين لمباراة غينيا، ولا أعلم حتى لماذا تم تحديد يوم 14 لإقامة تلك المباراة هذا أمر غير منطقي".

وكشف فيتوريا مجددا استيائه قائلا: "أنا غاضب جدا بسب موعد مباراة غينيا ولكن أؤكد مجددا أنني لا أخشى تلك المواجهة ومستعد لها بأي فريق لي جاهز لخوضها، ولا أتحدث من أجل اختلاق أعذار ولكن أتحدث باسم الكرة المصرية أن تحديد ذلك الموعد أمر غير مقبول".

وتابع "الدوري مفيد جدا بالنسبة لنا من أجل متابعة العديد من اللاعبين المصريين، ولكن ما أرغب في قوله هو هناك الكثير مما يؤثر على تطور اللاعب مثل قوة المنافسة وعدد الجماهير الحاضرة".

وشدد "لا أريد سماع ما يسمى بـ (عقلية اللاعب المصري)، فالأمر بالنسبة لي أشبه بأغنية متكررة لا معنى لها، اللاعبون على قدر عالي من الكفاءة ويتمتعون بعقلية رائعة. لكن التألق في الدوري المصري ليس كافيا لكي تتألق مع المنتخب، يجب أن يرفع اللاعب مستواه حتى يصل إلى مستوى المنتخب".

وبسؤاله عن الغيابات قال فيتوريا "أعتقد أنكم تعلمون مثلا سبب كثرة الإصابات في الدوري، من الصعب أن يلعب اللاعبون كل ثلاثة أيام ثم فترة أخرى كل ستة أيام ونعود أيضا هنا لموقف (كاف) الذي لا يحمي اللاعبين بتحديد مواعيد مباريات في أوقات غير مناسبة لهم".

أما عن خط الدفاع أوضح "لدينا إصابات نعم ولكن على سبيل المثال لاعبي الأهلي في آخر مباراتين في إفريقيا قدموا مستوى رائع يناسب المنتخب، أحتاج لاعبون على مستوى عال، فمثلا منتخب غينيا الذي سنواجهه بينهم 11 لاعبا في أوروبا وفقط لاعب أو اثنين داخل غينيا".

واختتم فيتوريا المؤتمرالصحفي "منتخب غينيا يجهز نفسه منذ يوم 5 يونيو وبدأوا معسكرهم، ونحن حتى الآن مازلنا هنا لم نتجمع لبداية الإعداد أساسا".

ويستعد منتخب مصر لمواجهة غينيا يوم 14 يونيو المقبل في المغرب ضمن منافسات الجولة الخامسة من التصفيات المؤهلة لكأس أمم إفريقيا.

ويلعب منتخب مصر مباراة ثانية أمام جنوب السودان في لقاء ودي باستاد القاهرة يوم 18 من شهر يونيو.

وأسند الاتحاد الإفريقي لكرة القدم (كاف) مباراة منتخب مصر ضد غينيا لطاقم تحكيم غاني.

ويدير دانييل ناي لاريا مواجهة مصر ضد غينيا والمقرر إقامتها في المغرب.

ويستضيف ملعب مراكش الكبير مواجهة مصر ضد غينيا بسبب عدم اعتماد ملاعب غينيا من قبل كاف.

ويتبقى لمنتخب مصر مباراتين أمام غينيا خارج ملعبه وأمام إثيوبيا في القاهرة ضمن تصفيات أمم إفريقيا 2023 في كوت ديفوار.

ويتصدر منتخب مصر المجموعة الرابعة من التصفيات بتسع نقاط بالتساوي مع غينيا يليهما مالاوي وإثيوبيا ولكل منهما ثلاث نقاط.