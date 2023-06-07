رومانو: جاسم بن حمد أرسل عرضه الأخير لشراء مانشستر يونايتد.. وموعد نهائي للرد

أرسل الأمير القطري جاسم بن حمد عرضا جديدا لمحاولة لشراء نادي مانشستر يونايتد وفقا للصحفي الإيطالي فابريزيو رومانو.

العرض هو الخامس والأخير من جاسم وفقا لرومانو ولن يتم إرسال أي عرض جديد للنادي في حال تم رفضه.

جاسم وضع يوم الجمعة المقبل كموعد نهائي للرد على العرض سواء بالقبول أو الرفض وفي حال عدم الرد قبل الموعد لن يكون مهتما أكثر من ذلك بالاستثمار في النادي.

ويود جاسم الاستقرار على موقفه من الاستحواذ على النادي من عدمه بشكل مبكر للبدء في التخطيط لموسم الانتقالات.

العرض القطري يشمل الاستحواذ على 100% من أسهم النادي مع تسوية ديونه بالكامل مع ضخ تمويل إضافي منفصل والاهتمام بالبنية التحتية والاحتياجات الأخرى من الاستثمار".

وكانت سكاي قد ذكرت أن عدد العروض التي من المتوقع ان تقدم لشراء النادي ثمانية عروض.

وتشير صحيفة تيليجراف إلى أن إجمالي استثمارات الشيخ جاسم في النادي ستصل إلى أكثر من 7 مليارات جنيه إسترليني شاملة دفع ديون النادي وتحسين الملعب وملاعب التدريب وغيرها.

وحصد مانشستر يونايتد لقب كأس الرابطة الإنجليزية هذا الموسم، بجانب وصوله لنهائي كأس الاتحاد الإنجليزي أمام مانشستر سيتي.