ليكيب: باريس سان جيرمان يضع بيرناردو سيلفا كأولوية في الصيف الحالي

الأربعاء، 07 يونيو 2023 - 11:30

كتب : FilGoal

مانشستر يونايتد ضد مانشستر سيتي

يسعى باريس سان جيرمان للتعاقد مع برناردو سيلفا لاعب مانشستر سيتي خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية وفقا لصحيفة ليكيب.

ليكيب أشارت إلى أن باريس سان جيرمان يضع بناردو سيلفا كأولولية بغض النظرعن تعاقده مع أي لاعب آخر.

لويس كامبوس المدير الرياضي للنادي الفرنسي سيبدأ في التفاوض مع مانشستر سيتي عقب نهائي دوري أبطال أوروبا لإمكانية الحصول على خدمات اللاعب البرتغالي.

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وتيبقى في عقد برناردو موسم واحد فقط مع مانشستر سيتي ورغم سريان العقد إلى أنه يلفت الكثير من الأنظار من الفرق الأوروبية الكبرى في ظل الأخبار التي ىتخرج حول رغبته في الرحيل والبحث عن تجربة جديدة.

اسم اللاعب كان قد ارتبط ببرشلونة أيضا ولكن النادي الإسباني يضعه كخيار ثاني سيتحرك من أجله حال فشل التعاقد مع ليونيل ميسي.

باريس سان جيرمان أتم بالفعل تعاقده مع ماركو أسينسيو قادما من ريال مدريد وفقا للتقارير ولكن لا يراه النادي كلاعب أساسي.

برناردو سبق له اللعب في الدوري الفرنسي من قبل مع موناكو وأسهم في تتويجه باللقب قبل الانضمام إلى مانشستر سيتي.

صاحب الـ 28 عاما شارك مع مانشستر سيتي خلال الموسم الحالي في 54 مباراة وتمكن من تسجيل 7 أهداف وصناعة 8 آخرين.

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