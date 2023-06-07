ثلاثي الأهلي يسبق البعثة إلى المغرب

الأربعاء، 07 يونيو 2023 - 11:07

كتب : أحمد الخولي

محمد سراج - سيد عبد الحفيظ - سمير عدلي

غادر ثلاثي الأهلي بعثة فريق كرة القدم إلى المغرب من أجل الترتيب لمباراة إياب نهائي دوري أبطال إفريقيا ضد الوداد.

وسافر الثلاثي سيد عبد الحفيظ مدير الكرة وسمير عدلي المدير الإداري رفقة محمد سراج الدين عضو مجلس الإدارة صباح اليوم الأربعاء من القاهرة.

وسبق الثلاثي بعثة الأهلي في بروتوكول متعارف عليه في النادي من أجل مراجعة كافة الترتيبات الخاصة بالإقامة والتدريبات والتنقلات قبل وصول البعثة الرسمية.

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ومن المقرر أن تطير بعثة الأهلي إلى المغرب غدا الخميس من أجل خوض المباراة النهائية.

وكان الأهلي قد انتصر في ذهاب النهائي بهدفين مقابل هدف واحد على استاد القاهرة.

وأعلن الأهلي أمس الثلاثاء تكليف حسام غالي عضو مجلس الإدارة برئاسة بعثة الفريق في المغرب.

وتغادر بعثة الأهلي غدا الخميس على متن طائرة خاصة على أن تعود في اليوم التالي للمباراة.

ويستضيف مركب محمد الخامس مباراة الإياب في العاشرة من مساء الأحد المقبل.

ويحتاج الأهلي للتعادل أو الفوز بأي نتيجة من أجل التتويج باللقب أو الخسارة بفارق هدف واحد مع تسجيل لهدف على الأقل.

ويرافق محمود الخطيب رئيس النادي الأهلي بعثة الفريق التي يرأسها حسام غالي.

ومن المتوقع أن يسافر أعضاء مجلس إدارة النادي الأهلي لدعم ومؤازرة الفريق في المباراة النهائية.

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