صحيفة عكاظ: منتخب السعودية يقترب من المشاركة في كوبا أمريكا

الأربعاء، 07 يونيو 2023 - 10:36

كتب : FilGoal

كوبا أمريكا 2024

يقترب منتخب السعودية من المشاركة في بطولة كوبا أمريكا المقبلة والمقرر إقامتها في يونيو 2024 بالولايات المتحدة الأمريكية.

وكان اتحاد أمريكا الجنوبية قد أعلن في وقت سابق إقامة النسخة المقبلة بمشاركة 16 منتخبا إذ تضم 10 منتخبات أمريكا الجنوبية بجانب ستة منتخبات من خارج القارة.

وكشفت صحيفة عكاظ السعودية وفقا لمصادرها الخاصة أن منتخب السعودية أبرز المنتخبات المقرر مشاركتها في النسخة المقبلة من كوبا أمريكا.

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وأشار التقرير إلى أن الاتحاد السعودي ينوي بجدية الموافقة على مشاركة المنتخب الأول خاصة أن نظام البطولة يسمح بمشاركة منتخبات من خارج القارة.

وجاءت فكرة مشاركة منتخب السعودية عندما قدّم اتحاد أمريكا الجنوبية الدعوة للاتحاد السعودي لحضور الجمعية العمومية الـ75 والتي أقيمت في قطر على هامش منافسات كأس العالم الماضية.

وسبق وأن شاركت منتخبات المكسيك والولايات المتحدة الأمريكية وجامايكا وبنما وهايتي وكوستاريكا واليابان وقطر وهندوراس في كوبا أمريكا من خارج قارة أمريكا الجنوبية.

وحال مشاركة السعودية سيكون المنتخب رقم 20 والثالث من آسيا يشارك في تلك البطولة.

وكان اتحاد أمريكا الشمالية لكرة القدم (كونكاكاف) قد أوضح في فبراير الماضي كيفية تأهل منتخباته للمشاركة في كوبا أمريكا 2024.

إذ كان من المقرر إقامة البطولة بمشاركة 10 منتخبات أمريكا الجنوبية بجانب 6 من أمريكا الشمالية.

وحدد كونكاكاف كيفية التأهل وستكون على مرحلتين:

4 فرق تأهلت لنصف نهائي التصنيف الأول من دوري الأمم لقارة أمريكا الشمالية 2023-24.

بينما ستقام مرحلة ملحق بين الفرق التي خسرت ربع نهائي دوري الأمم لقارة أمريكا الشمالية 2023-24 في شهر مارس 2024 يتأهل من خلالها فريقين لاستكمال المقعدين المتبقين في البطولة.

وتشبة بطولة دوري أمم كونكاكاف نظيرتها الأوروبية التي بدأت عام 2019.

وتستهدف البطولة منح منتخبات أمريكا الشمالية فرصة للتحضير الجيد من أجل الاستعداد لمنافسات كأس العالم 2026 والذي تستضيفه أمريكا وكندا والمكسيك.

وحاز منتخب أمريكا لقب الكأس الذهبية 2021، فيما فاز منتخب الأرجنتين بلقب النسخة الأخيرة من كوبا أمريكا.

ولم تتضح الرؤية حتى الآن عن إمكانية مشاركة منتخب السعودية في النسخة المقبلة من كوبا أمريكا بشكل رسمي.

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