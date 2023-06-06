مدرب الوداد: خبرتي الإفريقية أكبر من كولر.. وجيل الوداد الحالي قوي ذهنيا

يثق البلجيكي سفين فاندنبروك مدرب الوداد في قدرات فريقه قبل المواجهة المرتقبة أمام الأهلي.

ويلعب الأهلي ضد الوداد في إياب نهائي دوري أبطال إفريقيا يوم الأحد المقبل، في مركب محمد الخامس.

وحقق الأهلي الفوز في مباراة الذهاب على استاد القاهرة بهدفين مقابل هدف.

وقال فاندنبروك عبر حساب الاتحاد الإفريقي لكرة القدم "كاف": "أحب أن أواجه الأهلي.إنه نهائي كبير والمباريات بيننا كثيرة. أن تفوز عليهم في النهائي مرتين تبقى ميزة لنا بكل تأكيد وبالنسبة لهم سيبحثون عن الانتقام منا".

وشدد "نعم ربما أكون أكثر خبرة بقليل بالكرة الإفريقية من مدرب الأهلي (كولر) لكنه أكثر خبرة مني بشكل عام وأكبر سنا، لذا كل منا لديه ميزة".

وشدد "أعتقد أن خبرة هذا الجيل من لاعبي الوداد خلال الـ 5 أو 6 سنوات السابقة بدوري أبطال إفريقيا تمنحنا ميزة كبيرة. إنهم يمتلكون خبرة تجعلهم يعرفون كيف يلعبون وكيف يبقوا هادئين"

وواصل "في النسخة الحالية من المسابقة تأخرنا في النتيجة ثم عدنا عدة مرات، لم يكن هذا أمرا سهلا وخاصة عقب التعادل مع صنداونز في المغرب. لم يتوقع أحد ان نعبر إلى النهائي من جنوب إفريقيا لكننا فعلنا ذلك".

وعن الفوز بكأس الأمم الإفريقية 2017 على حساب منتخب مصر أوضح "هناك فارق كبير بين كرة القدم في المنتخبات وبطولات الأندية في إفريقيا. بالتاكيد سعيد بحمل اللقب ولكن التتويج سيكون مختلف أمام الأهلي يوم الأحد".

وكان فاندنبروك ضمن الجهاز المعاون للمدرب البلجيكي هوجو بروس المتوج بلقب كأس الأمم الإفريقية 2017 رفقة منتخب الكاميرون عقب الفوز على مصر بهدفين مقابل هدف.

واختتم المدرب البلجيكي "الوداد لديه مشجعون حول مختلف أنحاء العالم من كندا إلى آسيا تمتذ جذور الفريق. لذا إذا ذهبت إلى حساب إنستجرام ستجد رسائل من جميع أنحاء العالم".

وسجل هدفي الأهلي في المباراة كل من بيرسي تاو ومحمد عبد المنعم "كهربا".

ويحتاج الأهلي للتعادل أو الفوز بأي نتيجة من أجل التتويج باللقب أو الخسارة بفارق هدف واحد مع تسجيل لهدف على الأقل.