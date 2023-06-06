رومانو: اتحاد جدة قدم عرضا رسميا لـ كانتي مقابل 100 مليون يورو

الثلاثاء، 06 يونيو 2023 - 20:37

كتب : FilGoal

نجولو كانتي

قدم نادي اتحاد جدة بطل الدوري السعودي عرضًا خرافيًا للتعاقد مع الفرنسي نجولو كانتي.

وينتهي تعاقد كانتي مع تشيلسي بنهاية الشهر الجاري ويحق له الانتقال لأي فريق بشكل مجاني.

وذكر فابرزيو رومانو صحفي سكاي سبورت إيطاليا أن الاتحاد واثق من حسم صفقة التعاقد مع نجولو كانتي لاعب وسط تشيلسي.

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وأوضح رومانو أن قيمة العرض وصل إلى 100 مليون يورو شاملة حقوق الصورة والصفقات التجارية.

عقد كانتي سينتهي في 30 يونيو 2023، ويعتبر مرشحا للمغادرة أكثر من ذي قبل، كونه أحد أعلى لاعبي البلوز أجرا.

وكشف رومانو في وقت سابق عن وصول وفد سعودي إلى لندن لتقديم عرض للنجم الفرنسي.

وكان كانتي قد انضم إلى صفوف تشيلسي في صيف 2016 بعد التتويج التاريخي بالدوري مع ليستر سيتي، ليفوز بالدوري مع البلوز في الموسم التالي مباشرة.

وجذب الدوري السعودي الأنظار في المواسم الأخيرة، خاصة حين انضم البرتغالي كريستيانو رونالدو إلى صفوف النصر، مع اقتراب الفرنسي كريم بنزيمة إلى اتحاد جدة، مع تقارير انتقال الأرجنتيني ليونيل ميسي إلى الهلال.

تستهدف الحكومة السعودية الوصول بالدوري السعودي للمحترفين إلى مصاف الدوريات الكبرى في العالم.

ويهدف نقل الأندية وتخصيصها بشكل عام إلى تحقيق قفزات نوعية بمختلف الرياضات في المملكة بحلول عام 2030، لصناعة جيل متميز رياضياً على الصعيدين الإقليمي والعالمي، إضافة إلى تطوير لعبة كرة القدم ومنافساتها بصورة خاصة لعدة أهداف مثل:

- الوصول بالدوري السعودي إلى قائمة أفضل 10 دوريات في العالم.

- زيادة إيرادات رابطة الدوري السعودي للمحترفين من 450 مليون ريال إلى أكثر من 1.8 مليار ريال سنويا.

- رفع القيمة السوقية للدوري السعودي للمحترفين من 3 مليارات إلى أكثر من 8 مليارات ريال.

اتحاد جدة كانتي
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