ماركا: إنهيار صفقة انتقال هافيرتز لـ ريال مدريد

توقفت صفقة انتقال كاي هافيرتز نجم تشيلسي لريال مدريد بحسب صحيفة "ماركا" الإسبانية.

ويمتد عقد هافيرتز مع تشيلسي حتى صيف 2025.

وبحسب صحيفة "ماركا" فإن صفقة انتقال كاي هافيرتز لريال مديرد توقفت واللاعب لن ينضم للفريق الملكي.

وأوضحت التقارير أن تشيلسي يبالغ في مطالبه المالية ما يجعل هافيرتز بعيدا عن ريال مدريد هذا الصيف.

وأشارت التقارير إلى أن ريال مدريد يعمل في الوقت الحالي على حسم صفقة هاري كين نجم توتنام.

ويسعى ريال مدريد لتعويض رحيل هداف الفريق، المهاجم الفرنسي القريب من اتحاد جدة السعودي. (طالع التفاصيل)

وحضر النجم الفرنسي حفل تكريمه من ريال مدريد ظهر الثلاثاء، من أجل شكره على مسيرة دامت 14 عاما مع النادي الملكي.

ومن المتوقع أن يعلن اتحاد جدة السعودي بعدها صفقة ضم بنزيمة لموسمين أو ثلاثة مواسم، حسب العديد من التقارير.

هافيرتز انضم لصفوف تشيلسي في صيف 2020 من باير ليفركوزن الألماني مقابل 80 مليون يورو.

وخاض صاحب الـ 23 عاما 139 مباراة مع تشيلسي وسجل 32 هدفا وصنع 15 آخرين بجميع المسابقات.