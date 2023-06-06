الكاميرات تلتقط اجتماع بنزيمة مع رئيس اتحاد جدة.. ووكالة الأنباء الفرنسية تؤكد توقيعه

الثلاثاء، 06 يونيو 2023 - 11:19

كتب : FilGoal

كريم بنزيمة

أصبح كريم بنزيمة قائد ريال مدريد على بعد خطوات بسيطة من الانضمام لاتحاد جدة السعودي خلال ساعات.

والتقطت الكاميرات لحظة خروج بنزيمة من اجتماعه مع أنمار الحائلي رئيس اتحاد جدة ونائبه أحمد كعكي في إسبانيا ليل الاثنين.

ويحضر النجم الفرنسي حفل تكريمه من ريال مدريد ظهر الثلاثاء، من أجل شكره على مسيرة دامت 14 عاما مع النادي الملكي.

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ومن المتوقع أن يعلن اتحاد جدة السعودي بعدها صفقة ضم بنزيمة لموسمين أو ثلاثة مواسم، حسب العديد من التقارير.

فيما ذكرت وكالة الأنباء الفرنسية وفقا لمصدر داخل النادي السعودي أن بنزيمة البالغ من العمر 35 عاما وقع بالفعل لمدة 3 مواسم.

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وأعلن نادي ريال مدريد رسميا رحيل قائده الفرنسي كريم بنزيمة ظهر الأحد، وذلك بنهاية عقده هذا الموسم.

وارتبط بنزيمة بالانتقال إلى الدوري السعودي وبالتحديد إلى اتحاد جدة بطل الدوري الذي يضم الثنائي المصري أحمد حجازي وطارق حامد. (طالع التفاصيل)

وأعلن النادي الملكي فك ارتباطه ببنزيمة خلال بيان رسمي جاء فيه: "اتفق نادي ريال مدريد وقائده كريم بنزيمة على إنهاء الفترة الرائعة التي لا تُنسى كلاعب لنادينا".

وأضاف البيان "يريد ريال مدريد أن يُظهر امتنانه وكل عاطفته تجاه من هو بالفعل أحد أعظم أساطيرنا".

وأتم "ريال مدريد هو بيت كريم بنزيمة وسيظل دائما، ونتمنى له ولأسرته كل التوفيق في هذه المرحلة الجديدة من حياته".

ويقام حفل توديع كريم بنزيمة في مقر ريال مدريد يوم الثلاثاء المقبل

عقد بنزيمة مع النادي الملكي ينتهي في 30 يونيو 2023.

وأصبح بنزيمة رابع لاعب يرحل من صفوف ريال مدريد خلال الـ24 ساعة الأخيرة، بعد ماركو أسينسيو وماريانو دياز وإدين هازارد.

ولعب كريم بنزيمة رفقة ريال مدريد منذ انضمامه من ليون في صيف 2009.

وتوج كريم مع الميرينجي بدوري أبطال أوروبا 5 مرات، وبالدوري الإسباني 4 مرات.

وخاض المهاجم الفرنسي 43 مباراة هذا الموسم مع النادي الملكي بمختلف المسابقات.

ونجح بنزيمة في تسجيل 31 هدفا وصناعة 6 آخرين.

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كريم بنزيمة اتحاد جدة ريال مدريد
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