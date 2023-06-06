التشكيل – ثنائي هجومي يقود فاركو أمام بيراميدز
الثلاثاء، 06 يونيو 2023 - 18:44
كتب : محمد عبد العظيم
أعلن طارق العشري المدير الفني لفريق فاركو تشكيل الفريق لمواجهة بيراميدز في الجولة 31 من الدوري المصري.
ويحل بيراميدز ضيفا على فاركو ضمن مباريات الجولة 31.
وجاء تشيكل فاركو لمواجهة بيراميدز كالتالي:
المرمى: محمد سعيد شيكا
الدفاع: جيفرسون أنكادا – عبد الله بكري – أحمد عوض – أحمد البحراوي
الوسط: سوكاري كينجسلي – محمود حمادة – أحمد صغيري _ رزقي حمرون
الهجوم: شكري نجيب - عمرو جمال.
ويحتل بيراميدز المركز الثاني من جدول ترتيب الدوري برصيد 61 نقطة عقب خوض 29 مباراة.
أما فاركو فيتواجد في المركز السادس برصيد 41 نقطة من 30 مباراة.
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