التشكيل – زيكو يقود حرس الحدود.. ورشيد أساسي لـ الداخلية

أعلن محمد مكي المدير الفني لفريق حرس الحدود تشكيل الفريق لمواجهة الداخلية في الجولة 31 من الدوري المصري.

ويقود النيجيري فلانتينو أودو هجوم الفريق السكندري.

ويبدأ مصطفى عبد الرؤوف "زيكو" هداف حرس الحدود في مركز الجناح، ويعّول مكي على رباعي دفاعي بقيادة إبراهيم القاضي.

وجاء تشكيل حرس الحدود لمواجهة الداخلية كالتالي:

حراسة المرمى: محمد فوزي

الدفاع: أحمد أيمن - إسلام عبد اللاه – إبراهيم القاضي – محمود بن والي

الوسط: حامد الجابري – مصطفى جمال – رمزي خالد- أحمد فليكس

الهجوم: مصطفى زيكو – فلانتينو أودو.

في المقابل يعتمد علاء عبد العال مدرب الداخلية على المهاجم النيجيري أحمد رشيد في قيادة هجوم فريقه.

وجاء تشكيل الداخلية كالتالي:

حراسة المرمى: محمود الغرباوى

خط الدفاع: كريم يحيى - أحمد عبد الرسول - كمال أبو الفتوح - آلان كيامبادي

الوسط: محمود طلعت – فانوم ألفريد

أمامهما: سمير فكري – عبد الرحمن حسن – كريستوفر

الهجوم: أحمد رشيد.