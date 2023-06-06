التشكيل - لا تغييرات في بيراميدز أمام فاركو.. وفخر الدين بن يوسف على دكة البدلاء

الثلاثاء، 06 يونيو 2023 - 18:19

كتب : FilGoal

فريق بيراميدز

يدخل فريق بيراميدز بنفس تشكيل مواجهة فيوتشر الأخيرة أمام فاركو ضمن منافسات الجولة 31 من مسابقة الدوري.

ويحل بيراميدز ضيفا على فاركو ضمن مباريات الجولة 31.

ودفع جايمي باتشيكو بنفس تشكيل مواجهة فيوتشر، إذ يقود فخري لاكاي الهجوم.

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وجاء تشكيل بيراميدز كالتالي:

حراسة المرمى: أحمد الشناوي

خط الدفاع: علي جبر - أحمد سامي - محمد حمدي - محمد الشيبي

خط الوسط: بلاتي توريه - أحمد توفيق - وليد الكرتي - مصطفى فتحي - إبراهيم عادل

خط الهجوم: فخري لاكاي

ويحتل بيراميدز المركز الثاني من جدول ترتيب الدوري برصيد 61 نقطة عقب خوض 29 مباراة.

أما فاركو فيتواجد في المركز السادس برصيد 41 نقطة من 30 مباراة.

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