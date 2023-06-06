قائد الوداد: الأهلي يعرف الكرة الإفريقية أكثر منا.. ونستعد جيدا لنهائي إفريقيا

الثلاثاء، 06 يونيو 2023 - 18:14

كتب : FilGoal

يحيى جبران لاعب الوداد يحتفل بهدفه في شباك الزمالك

شدد يحيى جبران لاعب وسط وقائد الوداد المغربي على أن فريقه يستعد جيدا لمواجهة الأهلي.

وقال جبران عبر موقع الاتحاد الإفريقي كاف: "أنا محظوظ باللعب ضد فريق كبير مثل الأهلي في نهائي إفريقيا للمرة الثانية على التوالي ".

وأضاف "من الصدف الرائعة أننا فزنا على الأهلي في نهائي إفريقيا العام الماضي، لكن هذا أصبح من الماضي ونتمنى الآن إسعاد جمهور فريقنا".

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وأكمل "سنلعب ضد فريق يعرف الكرة الإفريقية أكثر منا، وهو الآن يتفوق علينا في النتيجة لكن فريقنا جاهز للمباراة وسوف ننسى أي لقاء لعبناه سابقا مع الأهلي".

وأتم تصريحاته "الموسم الحالي كان صعبا على الوداد على عكس الماضي، ولكن خبرتنا ساعدت في التغلب على هذه الظروف الصعبة وعرفنا كيف نحقق الانتصارات ونعبر كل العقبات إلى أن وصلنا لنهائي إفريقيا".

وحقق الأهلي الفوز في مباراة الذهاب على استاد القاهرة بهدفين مقابل هدف.

يحيى جبران دوري أبطال إفريقيا الوداد الأهلي
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