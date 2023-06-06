كرة يد - "فصلي انتهى أما قصة الأهلي فمستمرة للأبد" رسالة من إسلام حسن إلى الجماهير

أعلن إسلام حسن قائد فريق الأهلي لكرة اليد رحيله عن النادي ووجه رسالة وداعية إلى الجماهير.

وكان إسلام حسن قد جدد تعاقده مع الأهلي الموسم الماضي حتى صيف 2026.

وكشف FilGoal.com اتفاق اللاعب والنادي على الرحيل بالتراضي. (من هنا)

ووجه إسلام حسن رسالة وداعية إلى جماهير الأهلي قائلا: "فصلي انتهى أما قصة الأهلي فمستمرة إلى الأبد".

وتابع "اليوم أنهيت عقدي مع الأهلي لتنتهي بذلك فترتي مع الفريق بعد عشرين عاما من حياتي قضيتها بين جدران النادي الأكبر في إفريقيا، أدافع عن الألوان التي يعشقها جمهوره العظيم".

وأضاف قائد الأهلي "انتهت فترتي كلاعب لأعود من جديد إلى صفوف الجماهير أشجع النادي الذي لطالما عشقته منذ الطفولة وتمنيت أن أمثله يوما وأحمد الله على تحقيقه حلمي".

واختتم إسلام رسالته قائلا: "كل الشكر لجمهور النادي الأهلي ومجلس إدارته على الدعم طوال السنوات الماضية، وإلى زملائي، أنتم الأفضل على الإطلاق وسأفتقد تواجدي بجانبكم".

وكان إسلام -34 عاما- قد عاد إلى الأهلي في صيف 2016 بعد فترة احتراف قصيرة.

وحقق قائد الأهلي مع فريق اليد هذا الموسم ألقاب الدوري وكأس مصر والسوبر الإفريقي ليتأهل بالأحمر إلى كأس العالم للأندية (سوبر جلوب) المقرر إقامته في السعودية أكتوبر المقبل.

كما ساهم إسلام حسن في حصول الأهلي على المركز الرابع من بطولة سوبر جلوب الأخيرة في أكتوبر الماضي.

وعلم FilGoal.com أن قائد الأهلي يرى أن الوقت الحالي مناسب لرحيله بعد موسم صعب واستثنائي للفريق بتحقيق الثلاثية.

ونجح إسلام حسن في حصد لقب الدوري ست مرات سابقة وهو نفس عدد مرات التتويج بألقاب كأس مصر.

أما على مستوى البطولات القارية فتحصل على السوبر الإفريقي ثلاث مرات مع الأهلي ومرة مع الإفريقي التونسي ليجمع 4 بطولات من سوبر إفريقيا تاريخيا.

كما فاز ببطولة إفريقيا لأبطال الدوري ثلاث مرات بينهم مرتين مع الأهلي ومرة الإفريقي التونسي.

وأخيرا حصد إسلام حسن لقب كأس الكؤوس الإفريقية أربع مرات جميعهم مع الأهلي.