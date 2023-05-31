خبر في الجول - إسلام حسن يتفق مع يد الأهلي على الرحيل.. ووجهته الأقرب

وصل إسلام حسن قائد فريق الأهلي لرجال كرة اليد إلى اتفاق مبدئي مع النادي على الرحيل في الصيف الحالي.

وكان إسلام حسن قد جدد تعاقده مع الأهلي الموسم الماضي حتى صيف 2026.

وعلم FilGoal.com أن اللاعب قد طلب من مسؤولي الأهلي الرحيل بالتراضي بين الطرفين بعد الموسم الناجح لرجال يد الأهلي.

واتفق الأهلي مع إسلام حسن على طلب رحيله بالتراضي تقديرا على جهوده مع الفريق خلال السنوات الماضية.

ويقترب إسلام حسن من الرحيل إلى إحدى الدوريات العربية بداية من الموسم المقبل بمجرد إتمام اتفاقه مع الأهلي بصورة رسمية.

وكان إسلام -34 عاما- قد عاد إلى الأهلي في صيف 2016 بعد فترة احتراف قصيرة.

وحقق قائد الأهلي مع فريق اليد هذا الموسم ألقاب الدوري وكأس مصر والسوبر الإفريقي ليتأهل بالأحمر إلى كأس العالم للأندية (سوبر جلوب) المقرر إقامته في السعودية أكتوبر المقبل.

كما ساهم إسلام حسن في حصول الأهلي على المركز الرابع من بطولة سوبر جلوب الأخيرة في أكتوبر الماضي.

وعلم FilGoal.com أن قائد الأهلي يرى أن الوقت الحالي مناسب لرحيله بعد موسم صعب واستثنائي للفريق بتحقيق الثلاثية.

ولم يتحدد بشكل رسمي آلية رحيل اللاعب سواء بفسخ التعاقد نهائيا أو خروجه على سبيل الإعارة ثم العودة لاستكمال المتبقي في تعاقده.

ونجح إسلام حسن في حصد لقب الدوري ست مرات سابقة وهو نفس عدد مرات التتويج بألقاب كأس مصر.

أما على مستوى البطولات القارية فتحصل على السوبر الإفريقي ثلاث مرات مع الأهلي ومرة مع الإفريقي التونسي ليجمع 4 بطولات من سوبر إفريقيا تاريخيا.

كما فاز ببطولة إفريقيا لأبطال الدوري ثلاث مرات بينهم مرتين مع الأهلي ومرة الإفريقي التونسي.

وأخيرا حصد إسلام حسن لقب كأس الكؤوس الإفريقية أربع مرات جميعهم مع الأهلي.