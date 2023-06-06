الخطيب يرافق بعثة الأهلي في المغرب لمواجهة الوداد في نهائي إفريقيا

الثلاثاء، 06 يونيو 2023 - 18:06

كتب : FilGoal

مران الأهلي بحضور محمود الخطيب

قرر محمود الخطيب رئيس الأهلي السفر مع بعثة الفريق إلى المغرب لمواجهة الوداد في نهائي إفريقيا.

ويلعب الأهلي ضد الوداد في إياب نهائي دوري أبطال إفريقيا يوم الأحد المقبل، في مركب محمد الخامس.

ويتولى حسام غالي عضو مجلس إدارة الأهلي رئاسة بعثة الفريق الأحمر في المغرب.

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وتغادر البعثة على متن طائرة خاصة على أن تعود في اليوم التالي للمباراة.

وحقق الأهلي الفوز في مباراة الذهاب على استاد القاهرة بهدفين مقابل هدف.

وسجل هدفي الأهلي في المباراة كل من بيرسي تاو ومحمد عبد المنعم "كهربا".

ويحتاج الأهلي للتعادل أو الفوز بأي نتيجة من أجل التتويج باللقب أو الخسارة بفارق هدف واحد مع تسجيل لهدف على الأقل.

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