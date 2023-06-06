شكوك حول لحاق نجم الوداد بمواجهة الأهلي في إياب نهائي دوري الأبطال
الثلاثاء، 06 يونيو 2023 - 17:07
كتب : FilGoal
تحوم الشكوك حول إمكانية مشاركة زهير المترجي لاعب الوداد في إياب نهائي دوري أبطال إفريقيا ضد الأهلي بسبب الإصابة.
وذكرت جريدة المنتخب المغربية أن اللاعب تعرض لإصابة في الكاحل خلال لقاء الذهاب على استاد القاهرة الأحد الماضي.
وأوضحت أن الجهاز الطبي للوداد يسابق الزمن لتجهيزه للقاء الإياب الأحد المقبل.
وفاز الأهلي على الوداد المغربي بهدفين مقابل هدف في ذهاب نهائي دوري أبطال إفريقيا لموسم 2022-2023 في المباراة التي جمعتهما في استاد القاهرة الدولي.
لينتظر كلاهما حسم اللقب في مباراة العودة التي تقام الأحد المقبل في استاد محمد الخامس في الدار البيضاء.
ثنائية الأهلي سجلها بيرسي تاو ومحمود عبد المنعم "كهربا"، بينما جاء هدف الوداد عن طريق سيف الدين بوهرة.
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حسين الشحات يا سلام— FilGoal (@FilGoal) June 4, 2023
بيرسي تاو يا سلام
🦅🦅#دوري_أبطال_إفريقيا pic.twitter.com/fN8yWwFxM7
ويعد الفوز 2-1 في ذهاب نهائي دوري أبطال إفريقيا نتيجة تحدث لأول مرة في تاريخ الأهلي.