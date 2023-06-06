شكوك حول لحاق نجم الوداد بمواجهة الأهلي في إياب نهائي دوري الأبطال

تحوم الشكوك حول إمكانية مشاركة زهير المترجي لاعب الوداد في إياب نهائي دوري أبطال إفريقيا ضد الأهلي بسبب الإصابة.

وذكرت جريدة المنتخب المغربية أن اللاعب تعرض لإصابة في الكاحل خلال لقاء الذهاب على استاد القاهرة الأحد الماضي.

وأوضحت أن الجهاز الطبي للوداد يسابق الزمن لتجهيزه للقاء الإياب الأحد المقبل.

وفاز الأهلي على الوداد المغربي بهدفين مقابل هدف في ذهاب نهائي دوري أبطال إفريقيا لموسم 2022-2023 في المباراة التي جمعتهما في استاد القاهرة الدولي.

لينتظر كلاهما حسم اللقب في مباراة العودة التي تقام الأحد المقبل في استاد محمد الخامس في الدار البيضاء.

ثنائية الأهلي سجلها بيرسي تاو ومحمود عبد المنعم "كهربا"، بينما جاء هدف الوداد عن طريق سيف الدين بوهرة.

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حسين الشحات يا سلام

بيرسي تاو يا سلام



🦅🦅#دوري_أبطال_إفريقيا pic.twitter.com/fN8yWwFxM7 — FilGoal (@FilGoal) June 4, 2023

ويعد الفوز 2-1 في ذهاب نهائي دوري أبطال إفريقيا نتيجة تحدث لأول مرة في تاريخ الأهلي.