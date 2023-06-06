لإياب نهائي دوري الأبطال.. حسام غالي رئيس لبعثة الأهلي في المغرب

كلف مجلس إدارة الأهلي حسام غالي برئاسة بعثة الفريق في المغرب.

ويستعد الأهلي لمواجهة الوداد في إياب نهائي دوري أبطال إفريقيا على ملعب محمد الخامس.

وتغادر البعثة على متن طائرة خاصة على أن تعود في اليوم التالي للمباراة.

وحقق الأهلي الفوز في مباراة الذهاب على استاد القاهرة بهدفين مقابل هدف.

وسجل هدفي الأهلي في المباراة كل من بيرسي تاو ومحمد عبد المنعم "كهربا".

ويحتاج الأهلي للتعادل أو الفوز بأي نتيجة من أجل التتويج باللقب أو الخسارة بفارق هدف واحد مع تسجيل لهدف على الأقل.