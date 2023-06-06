لإياب نهائي دوري الأبطال.. حسام غالي رئيس لبعثة الأهلي في المغرب

الثلاثاء، 06 يونيو 2023 - 15:22

كتب : FilGoal

حسام غالي عضو مجلس إدارة الأهلي

كلف مجلس إدارة الأهلي حسام غالي برئاسة بعثة الفريق في المغرب.

ويستعد الأهلي لمواجهة الوداد في إياب نهائي دوري أبطال إفريقيا على ملعب محمد الخامس.

وتغادر البعثة على متن طائرة خاصة على أن تعود في اليوم التالي للمباراة.

أخبار متعلقة:
فيتوريا يعقد مؤتمرا صحفيا للإعلان عن تفاصيل معسكر منتخب مصر لاعب الوداد: هدفي في الأهلي ستتحدد قيمته بلقاء الإياب وفد سعودي في إنجلترا لإقناع كانتي بنزيمة: كنت أرغب في الاعتزال مع ريال مدريد.. وحلم الطفولة تحول إلى حقيقة

وحقق الأهلي الفوز في مباراة الذهاب على استاد القاهرة بهدفين مقابل هدف.

وسجل هدفي الأهلي في المباراة كل من بيرسي تاو ومحمد عبد المنعم "كهربا".

ويحتاج الأهلي للتعادل أو الفوز بأي نتيجة من أجل التتويج باللقب أو الخسارة بفارق هدف واحد مع تسجيل لهدف على الأقل.

الأهلي الوداد دوري أبطال إفريقيا حسام غالي
نرشح لكم
مواعيد مباريات الثلاثاء 6 يونيو 2023 - 3 مواجهات في مصر.. وبرشلونة ضد إنييستا "المساعد تعدى لفظيا على الزمالك".. عبد الواحد السيد يكشف لـ في الجول سبب طرده اتحاد الكرة يعلن عن مؤتمر صحفي لـ بيريرا كويز في الجول - هل يمكنك تسمية المدافعين الأكثر تسجيلا للأهداف في تاريخ الدوري المصري؟ زوران: قدمنا مباراة ممتازة رغم الخسارة.. وكنا نستحق المزيد أمام الزمالك مؤتمر أوسوريو: كنا بحاجة لإعادة تشكيل خط الدفاع في الشوط الثاني.. سنواصل العمل والتطور بعد الفوز على الاتحاد.. أوسوريو يمنح لاعبي الزمالك راحة لـ 4 أيام بانتصار على الاتحاد.. الزمالك يفوز في مباراتين متتاليتين لأول مرة في عهد أوسوريو
أخر الأخبار
لو باريزيان: سان جيرمان قرر إقالة جالتييه 7 دقيقة | الكرة الأوروبية
لإياب نهائي دوري الأبطال.. حسام غالي رئيس لبعثة الأهلي في المغرب 44 دقيقة | الدوري المصري
فيتوريا يعقد مؤتمرا صحفيا للإعلان عن تفاصيل معسكر منتخب مصر 57 دقيقة | منتخب مصر
لاعب الوداد: هدفي في الأهلي ستتحدد قيمته بلقاء الإياب ساعة | الكرة الإفريقية
وفد سعودي في إنجلترا لإقناع كانتي ساعة | ميركاتو
بنزيمة: كنت أرغب في الاعتزال مع ريال مدريد.. وحلم الطفولة تحول إلى حقيقة ساعة | الدوري الإسباني
بيريز: بنزيمة جاء طفلا ورحل كأسطورة.. واكتسب حق تحديد مصيره لما قدمه للنادي 2 ساعة | الدوري الإسباني
يد - الطيار يترك لايبزيج وينضم لفريق ألماني آخر 2 ساعة | كرة يد
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 مؤتمر غاضب لـ كولر: ما حدث من التحكيم لا يتكرر في أي بلد أو كوكب آخر 2 انتهت نهائي أبطال إفريقيا - الأهلي (2)-(1) الوداد.. فوز الأحمر 3 قائمة الأهلي - غياب الشناوي وتواجد علي لطفي في ذهاب نهائي أبطال إفريقيا ضد الوداد 4 الدرجة الثالثة – بعد إنجاز كأس مصر وبني عبيد.. أحمد عيد يقود النجوم للتأهل إلى دوري المحترفين