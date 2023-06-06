لاعب الوداد: هدفي في الأهلي ستتحدد قيمته بلقاء الإياب

الثلاثاء، 06 يونيو 2023 - 15:06

كتب : FilGoal

الأهلي والوداد قبل بداية المباراة

أوضح سيف الدين بوهرة لاعب الوداد المغربي الذي سجل هدف فريقه الوحيد في الأهلي بالمباراة التي خسرها 1-2 يوم الأحد أن قيمة هدفه ستتحدد بلقاء إياب نهائي دوري أبطال إفريقيا.

وفاز الأهلي على الوداد المغربي بهدفين مقابل هدف في ذهاب نهائي دوري أبطال إفريقيا لموسم 2022-2023 في المباراة التي جمعتهما في استاد القاهرة الدولي.

لينتظر كلاهما حسم اللقب في مباراة العودة التي تقام الأحد المقبل في استاد محمد الخامس في الدار البيضاء.

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وقال بوهرة في تصريحات نشرتها جريدة المنتخب المغربية: "أشعر بالفخر والفرحة بعد تسجيل هذا الهدف الذي يعد الأهم والأغلى له في مشواري الإحترافي".

وأضاف "هذا الهدف أبقانا على قيد الحياة حتى الآن، لكن قيمته ستكبر كثيرا بالتتويج بالدار البيضاء ولو حدث هذا فسيكون فعلا الهدف الأغلى على الإطلاق".

وتابع "لا يهم من يبدأ المباراة ومن يدخل كبديل، الوداد رسخ لمبدأ العائلة بين صفوفه وهذا هو سر قوته".

وأتم "احترم كثيرا قرارات المدرب سواء لعبت منذ بداية اللقاء أو دخلت كبديل، فما يهم في نهاية المطاف هو خدمة الفريق وإسعاد الجماهير".

ثنائية الأهلي سجلها بيرسي تاو ومحمود عبد المنعم "كهربا"، بينما جاء هدف الوداد عن طريق سيف الدين بوهرة.

ويعد الفوز 2-1 في ذهاب نهائي دوري أبطال إفريقيا نتيجة تحدث لأول مرة في تاريخ الأهلي.

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