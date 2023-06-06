بنزيمة: كنت أرغب في الاعتزال مع ريال مدريد.. وحلم الطفولة تحول إلى حقيقة

أقيم اليوم المؤتمر الوداعي لكريم بنزيمة بعد إعلان ريال مدريد رحيله عقب 14 عاما مع الفريق.

النجم الفرنسي شدد خلال المؤتمر على أن رغبته كانت الاعتزال في ريال مدريد، كما وجه الشكر لفلورينتينو بيريز رئيس ريال مدريد على جلبه للفريق.

وقال بنزيمة خلال المؤتمر "أريد أن أتوجه بالشكر لزملائي ورئيس النادي، لقد كان طريقا مهما في حياتي وحالفني الحظ لتحويل حلم الطفولة لحقيقة، شكرا لرئيس النادي الذي ذهب إلى بيتي وأنا في سن 21 عاما وعندما رأيتني أخبرتني أنني الرجل الذي يمزج بين رونالدو وزين الدين زيدان".

وتابع "ريال مدريد هو الأفضل في العالم ولكن اليوم هو اليوم الذي سأرحل فيه لأكتب تاريخا جديدا والأهم بالنسبة لي هو التتويج بكل شيء مع ريال مدريد، لقد وصلت طفلا وحققت جميع الألقاب وفي اليوم الذي وصلت فيه قلت 1 2 3 Hala Madrid واليوم أكررها 1 2 3 Hala Madrid".

وشدد "أريد أن أشكر المدرب الذي منحني الثقة أيضا لأنه منحني الثقة ولن أنساه أبدا شكرا جزيلا على كل شيء ليس لدي الكثير من الكلمات لأقولها ربما هو يوم حزين في حياتي ويؤلمني لأنني كنت أرغب في إنهاء مسيرتي في ريال مدريد ولكن في الحياة أحيانا تظهر فرص أخرى ولكن سأتابع دائما ريال مدريد ومبارياته".

وأتم "أشكر أيضا جماهير ريال مدريد الذين دفعوني لأقدم أفضل ما لدي دائما وأن أصل لما وصلت إليه اليوم شكرا جزيلا من قلبي لكم".

وتوج كريم بنزيمة بـ 25 لقبا مع ريال مدريد ليكون أكثر المتوجين بالألقاب في تاريخ النادي بفقة مارسيلو، كما يرحل عن الفريق وهو الثاني في قائمة الهدافين التاريخيين.

وفقا للوكالة الفرنسية للأنباء فإن بنزيمة قد وقع بالفعل على عقود انضمامه لاتحاد جدة السعودي لمدة 3 مواسم.