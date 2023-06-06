بيريز: بنزيمة جاء طفلا ورحل كأسطورة.. واكتسب حق تحديد مصيره لما قدمه للنادي

الثلاثاء، 06 يونيو 2023 - 13:53

كتب : FilGoal

فلورنتينو بيريز - ريال مدريد

أقيم اليوم المؤتمر الوداعي لكريم بنزيمة بعد إعلان ريال مدريد رحيله عقب 14 عاما مع الفريق.

فلورينتينو بيريز رئيس ريال مدريد كان أول المتحدثين في المؤتمر وخلاله كلمته وجه الشكر لبنزيمة على كونه مثالا للتواضع والصداقة وللاعب كرة القدم المحترف كما شدد على كونه صاحب سحر فريد رغم فهم البعض له متأخرا.

وقال بيريز خلال المؤتمر "اليوم صعب جدا بالنسبة لي وأتذكر فيه الكثير من الذكريات والمشاعر الذين عشتهم في آخر 14 عاما بالنسبة لي ولجميع مشجعين مدريد"

أخبار متعلقة:
يد - الطيار يترك لايبزيج وينضم لفريق ألماني آخر ملف مؤتمر الوداع - طالع كل ما قاله بنزيمة وفلورينتينو بيريز قبل السفر لجولة سنغافورة.. ليفربول يلعب وديتين في ألمانيا أول مدرب من هذه القارة.. توتنام يعلن اسم مدربه الجديد

وواصل "قبل 14 عاما بدأ عهد مليئ بالأهداف وأتذكر حاليا رئيس ليون الذي سهل انتقال بنزيمة ريال مدريد وأود أن أشكره".

وتابع "منذ إعلان رحيل بنزيمة واجهنا العديد من المشاعر الحزن من مشجعين كرة القدم وريال مدريد نحو الخبر، عزيزي كريم أريد أن أشكرك على على الـ 14 عاما الذين لن ينسوا مع ريال مدريد جميعنا فخورين بك لقد وصلت شابا وتحولت لأحد أساطير النادي وكنت لاعب مبهر بالأهداف والتمريرات التي صنعتها وتلك الأشياء التي ستبقى دائما في ذهن الأطفال الذي يودون اللعب لريال مدريد".

وواصل "لقد كنت ملهما وأظهرت جودتك وسحرك رغم فهم الناس لذلك بشكل متأخر ولكنك مثلت قيم ريال مدريد وكنت مثالا للتضحية والقيادة على أرضية الميدان، أنت اليوم تترك ريال مدريد وأنت تحظى بحب الجميع خصوصا الجماهير الذين سيبقون معك دائما في أي مكان تذهب إليه".

وشدد "اليوم هو يوم لتكون سعيدا وفخورا بكل ما حققته هنا لأنك لعبت في أفضل ناد بالتاريخ وستبقى ضمن أساطيره دائما وكل ما نجحت في أن تفوز به مع النادي واكتساب حب واعتزاز الجميع، لقد فزت بـ 25 لقبا أكثر من أي لاعب آخر مع ذلك النادي وموسم التتويج بدوري أبطال أوروبا الـ 14 سيظل دائما في ذكريات كل محب لريال مدريد لأنك أظهر أن ريال مدريد لا يتستسلم أيضا".

وأتم "لقد كنت مثالا للالتزام والاحترافية وكنت بمثابة مثال للأطفال وبعد 14 عاما لقد اكتسبت حق تقرير مصيرك وشكرا لكل ما قدمته لذلك النادي ولأجل ريال مدريد ومشجعيه لقد وصلت كطفل ورحلت كواحد من أساطير النادي وفي أي مكان ستذهب إليه ستمثل ريال مدريد وتكون أحد سفراء النادي شكرا على ذلك التاريخ الذي عشناه سويا وسيبقى خالدا بدون شك".

وفقا للتقارير فإن بنزيمة قد وقع بالفعل على عقود الانضمام لاتحاد جدة لمدة 3 مواسم.

كريم بنزيمة ريال مدريد الدوري الإسباني
نرشح لكم
نور الدين أمرابط: سفيان يرغب في اللعب مع برشلونة.. وتين هاج أراده من أجل ظهور ثالث في تورينو.. موندو: يوفنتوس ينافس ميلان على ضم موراتا أورنستين: هاري كين منفتح على اللعب في ريال مدريد بيان من برشلونة بشأن عدم عودة ميسي وانتقاله إلى إنتر ميامي حوار - ميسي: سأنتقل إلى إنتر ميامي.. وسبب عدم العودة لـ برشلونة تقرير إيطالي يكشف تفاصيل اجتماع توتنام وريال مدريد لانتقال هاري كين دورتموند يعلن انتقال بيلينجهام إلى ريال مدريد فينيسيوس يحصد جائزة أفضل لاعبي ريال مدريد هذا الموسم
أخر الأخبار
الكشف عن موعد إعلان المرشحين للكرة الذهبية والحفل 14 دقيقة | الكرة الأوروبية
أجويرو: ميسي صُدم من ترتيب إنتر ميامي.. هذا ما قاله 27 دقيقة | أمريكا
تعرف على برنامج الأهلي في يومه الأول بالمغرب استعدادا للقاء الوداد 53 دقيقة | الكرة الإفريقية
محترفو مصر – مدرب محمد علي لـ في الجول: هو سبب عدم هبوطنا.. أصبح أيقونة ساعة | كرة يد
أمين فرحان: نسعى لإبقاء كأس إفريقيا في المغرب ساعة | الكرة الإفريقية
الأول.. بايرن يضم لايمر من لايبزيج ساعة | الكرة الأوروبية
بهدف قاتل.. إيطاليا تسقط كوريا وتطير لنهائي كأس العالم للشباب 2 ساعة | الكرة الأوروبية
مواعيد مباريات اليوم 9-6-2023 والقنوات الناقلة.. الاتحاد ضد البنك والدرجة الثانية 2 ساعة | الدوري المصري
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 مؤتمر غاضب لـ كولر: ما حدث من التحكيم لا يتكرر في أي بلد أو كوكب آخر 2 انتهى صراع الصعود – نهاية مباريات الجولة 3 انتهت نهائي أبطال إفريقيا - الأهلي (2)-(1) الوداد.. فوز الأحمر 4 ميسي إلى إنتر ميامي وعقد مربح مدى الحياة على طريقة بيكام