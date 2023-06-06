بيريز: بنزيمة جاء طفلا ورحل كأسطورة.. واكتسب حق تحديد مصيره لما قدمه للنادي

أقيم اليوم المؤتمر الوداعي لكريم بنزيمة بعد إعلان ريال مدريد رحيله عقب 14 عاما مع الفريق.

فلورينتينو بيريز رئيس ريال مدريد كان أول المتحدثين في المؤتمر وخلاله كلمته وجه الشكر لبنزيمة على كونه مثالا للتواضع والصداقة وللاعب كرة القدم المحترف كما شدد على كونه صاحب سحر فريد رغم فهم البعض له متأخرا.

وقال بيريز خلال المؤتمر "اليوم صعب جدا بالنسبة لي وأتذكر فيه الكثير من الذكريات والمشاعر الذين عشتهم في آخر 14 عاما بالنسبة لي ولجميع مشجعين مدريد"

وواصل "قبل 14 عاما بدأ عهد مليئ بالأهداف وأتذكر حاليا رئيس ليون الذي سهل انتقال بنزيمة ريال مدريد وأود أن أشكره".

وتابع "منذ إعلان رحيل بنزيمة واجهنا العديد من المشاعر الحزن من مشجعين كرة القدم وريال مدريد نحو الخبر، عزيزي كريم أريد أن أشكرك على على الـ 14 عاما الذين لن ينسوا مع ريال مدريد جميعنا فخورين بك لقد وصلت شابا وتحولت لأحد أساطير النادي وكنت لاعب مبهر بالأهداف والتمريرات التي صنعتها وتلك الأشياء التي ستبقى دائما في ذهن الأطفال الذي يودون اللعب لريال مدريد".

وواصل "لقد كنت ملهما وأظهرت جودتك وسحرك رغم فهم الناس لذلك بشكل متأخر ولكنك مثلت قيم ريال مدريد وكنت مثالا للتضحية والقيادة على أرضية الميدان، أنت اليوم تترك ريال مدريد وأنت تحظى بحب الجميع خصوصا الجماهير الذين سيبقون معك دائما في أي مكان تذهب إليه".

وشدد "اليوم هو يوم لتكون سعيدا وفخورا بكل ما حققته هنا لأنك لعبت في أفضل ناد بالتاريخ وستبقى ضمن أساطيره دائما وكل ما نجحت في أن تفوز به مع النادي واكتساب حب واعتزاز الجميع، لقد فزت بـ 25 لقبا أكثر من أي لاعب آخر مع ذلك النادي وموسم التتويج بدوري أبطال أوروبا الـ 14 سيظل دائما في ذكريات كل محب لريال مدريد لأنك أظهر أن ريال مدريد لا يتستسلم أيضا".

وأتم "لقد كنت مثالا للالتزام والاحترافية وكنت بمثابة مثال للأطفال وبعد 14 عاما لقد اكتسبت حق تقرير مصيرك وشكرا لكل ما قدمته لذلك النادي ولأجل ريال مدريد ومشجعيه لقد وصلت كطفل ورحلت كواحد من أساطير النادي وفي أي مكان ستذهب إليه ستمثل ريال مدريد وتكون أحد سفراء النادي شكرا على ذلك التاريخ الذي عشناه سويا وسيبقى خالدا بدون شك".

وفقا للتقارير فإن بنزيمة قد وقع بالفعل على عقود الانضمام لاتحاد جدة لمدة 3 مواسم.