قبل السفر لجولة سنغافورة.. ليفربول يلعب وديتين في ألمانيا

أكد نادي ليفربول خوض مباراتين وديتين في ألمانيا كجزء من فترة الإعداد لموسم 2023-2024.

سيواجه ليفربول فريق كارلسروه من دوري الدرجة الثانية الألماني يوم الأربعاء 19 يوليو.

ثم يلعب رجال يورجن كلوب ضد فريق جروثر فورث من الدرجة الثانية أيضا يوم الاثنين 24 يوليو.

يطير بعد ذلك فريق ليفربول لجولة في سنغافورة.

ويلتقي الحمر مع ليستر سيتي يوم الأحد 30 يوليو.

وبعد ذلك بثلاثة أيام سيلاقي بايرن ميونيخ.

يذكر أن ليفربول خاض عدة مباريات ودية في سنغافورة في فترة الإعداد للموسم المنصرم.

video:1