قبل السفر لجولة سنغافورة.. ليفربول يلعب وديتين في ألمانيا
الثلاثاء، 06 يونيو 2023 - 13:08
كتب : FilGoal
أكد نادي ليفربول خوض مباراتين وديتين في ألمانيا كجزء من فترة الإعداد لموسم 2023-2024.
سيواجه ليفربول فريق كارلسروه من دوري الدرجة الثانية الألماني يوم الأربعاء 19 يوليو.
ثم يلعب رجال يورجن كلوب ضد فريق جروثر فورث من الدرجة الثانية أيضا يوم الاثنين 24 يوليو.
يطير بعد ذلك فريق ليفربول لجولة في سنغافورة.
ويلتقي الحمر مع ليستر سيتي يوم الأحد 30 يوليو.
وبعد ذلك بثلاثة أيام سيلاقي بايرن ميونيخ.
يذكر أن ليفربول خاض عدة مباريات ودية في سنغافورة في فترة الإعداد للموسم المنصرم.
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