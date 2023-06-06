أول مدرب من هذه القارة.. توتنام يعلن اسم مدربه الجديد

أعلن نادي توتنام تعاقده مع أنجي بوستيكوجلو مدرب سلتيك الاسكتلندي ليكون مدرب الفريق الجديد.

وذكر توتنام أن المدرب وقع على عقد يربطه بالنادي لمدة 4 مواسم.

وأصبح بوستيكوجلو أول مدرب استرالي يتولى تدريب أي فريق في الدوري الإنجليزي الممتاز.

🚨 Official: Ange Postecoglou has been appointed as new Tottenham manager on deal valid until June 2027. #THFC Daniel Levy: “Ange brings a positive mentality and a fast, attacking style of play. He understands the importance of the link from the academy, crucial for the club”. pic.twitter.com/RkLYWoa8NN — Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) June 6, 2023

وقال دانييل ليفي مالك النادي: "أنجي يلعب بأسلوب سريع وهجومي. إنه يفهم أهمية ارتباط الأكاديمية بالفريق الأول، وهو أمر مهم للغاية بالنسبة للنادي".

بوستيكوجلو بدأ مسيرته التدريبية مع منتخب أستراليا للشباب قبل أن ينتقل لدوري الدرجة الثانية اليوناني ومنه عاد للدوري الأسترالي من بوابة فريق بريسباني ثم ميلبورن.

وفي 2013 درب بوستيكوجلو منتخب أستراليا الأول قبل أن يتجه للدوري الياباني بعد انتقاله لفريق يوكاهوما.

وخرج صاحب الـ 57 عاما خارج قارة آسيا للمرة الأولى عندما تولى تدريب سيلتيك في بداية الموسم الماضي وقضى موسمين مع الفريق توج خلالهم بالدوري الإسكتلندي.

وخلال مسيرته توج بوستيكوجلو بالدوري الإسكتنلدي مرتين وكأس الرابطة الإسكتلندية مرتين وكأس إسكتلندا مرة والدوري الياباني مرة والدوري الأسترالي 4 مرات، كما قاد منتخب أستراليا للتتويج بكأس آسيا 2015.

وأنهى توتنام الدوري الإنجليزي بالموسم الماضي في المركز الثامن غير المؤهل لأي بطولة أوروبية.

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