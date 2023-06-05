قبل سفر "منتخبي مصر" إلى المغرب.. وزير الرياضة يجتمع مع اتحاد الكرة

الإثنين، 05 يونيو 2023 - 23:03

كتب : بسام أبو بكر

أشرف صبحي - جمال علام

اجتمع أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة بعدد من أعضاء مجلس إدارة اتحاد الكرة المصري برئاسة جمال علام، وذلك للاطمئنان علي ترتيبات وتجهيزات المنتخب الأول والمنتخب الأولمبي، قبل سفرهما للمغرب.

وناقش وزير الشباب والرياضة خلال جلسته الموسعة مع أعضاء مجلس إدارة الاتحاد المصري لكرة القدم، استعدادات المنتخب الأول لخوض مباراته مع منتخب غينيا ضمن التصفيات المؤهلة إلى كأس الأمم الإفريقية بكوت ديفوار.

كما ناقش الطرفان استعدادات المنتخب الأولمبي للمشاركة في بطولة أمم إفريقيا المؤهلة إلى أولمبياد باريس 2024.

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وتقام مباراة المنتخب الأول والدورة المجمعة للمنتخب الأوليمبي في المغرب.

وأشار صبحي إلي أن الوزارة تعمل علي التواصل بشكل مستمر مع مختلف الجهات المعنية في مصر أو المغرب، لإزالة كافة المعوقات والصعوبات التي تواجه منتخباتنا الوطنية سواء المنتخب الأول أو الأوليمبي.

وأعرب الوزير عن تمنياته بالتوفيق لكافة المنتخبات الوطنية في كافة المنافسات القادمة، مشيرًا إلى تقديم كل الدعم للمنتخبين بالتنسيق مع الاتحاد المصرى لكرة القدم، لتهيئة الأجواء لهما لتحقيق النتائج المرجوة.

اتحاد الكرة وزارة الرياضة أشرف صبحي جمال علام
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