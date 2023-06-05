الخطيب يجتمع باللاعبين في مران الأهلي.. وعودة الشناوي والضاوي

حرص محمود الخطيب رئيس النادي الأهلي على الاجتماع مع لاعبي فريقه في المران المسائي الأول عقب مباراة الوداد المغربي.

واجتمع الخطيب بلاعبي فريقه قبل انطلاق المران الجماعي، وكذلك عقد جلسة مع مارسيل كولر المدير الفني للفريق.

وشهدت تدريبات الأهلي الجماعية عودة محمد الشناوي للمشاركة بشكل طبيعي بعد تغيبه منذ فترة للإصابة.

كما عاد محمد الضاوي "كريستو" للمشاركة في التدريبات الجماعية للأهلي، بعد انتهاء مشاركته مع منتخب تونس في كأس العالم للشباب في الأرجنتين.

وفاز الأهلي على الوداد المغربي بهدفين مقابل هدف في ذهاب نهائي دوري أبطال إفريقيا لموسم 2022-2023 في المباراة التي جمعتهما في استاد القاهرة الدولي. (طالع التفاصيل)

ثنائية الأهلي سجلها بيرسي تاو وكهربا، بينما جاء هدف الوداد عن طريق سيف الدين بوهرة.

لينتظر الفريقين حسم اللقب في مباراة العودة التي تقام الأحد المقبل في استاد مركب محم الخامس في الدار البيضاء.