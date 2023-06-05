الخطيب يجتمع باللاعبين في مران الأهلي.. وعودة الشناوي والضاوي

الإثنين، 05 يونيو 2023 - 21:24

كتب : FilGoal

مران الأهلي بحضور محمود الخطيب

حرص محمود الخطيب رئيس النادي الأهلي على الاجتماع مع لاعبي فريقه في المران المسائي الأول عقب مباراة الوداد المغربي.

واجتمع الخطيب بلاعبي فريقه قبل انطلاق المران الجماعي، وكذلك عقد جلسة مع مارسيل كولر المدير الفني للفريق.

وشهدت تدريبات الأهلي الجماعية عودة محمد الشناوي للمشاركة بشكل طبيعي بعد تغيبه منذ فترة للإصابة.

أخبار متعلقة:
حارس الوداد: أشكر الجمهور الذي ساندنا في القاهرة أمام الأهلي المترجي: نتيجة الذهاب أمام الأهلي تساعدنا على تحقيق لقب إفريقيا أوناجم: نتيجة ذهاب النهائي أمام الأهلي فخ

كما عاد محمد الضاوي "كريستو" للمشاركة في التدريبات الجماعية للأهلي، بعد انتهاء مشاركته مع منتخب تونس في كأس العالم للشباب في الأرجنتين.

وفاز الأهلي على الوداد المغربي بهدفين مقابل هدف في ذهاب نهائي دوري أبطال إفريقيا لموسم 2022-2023 في المباراة التي جمعتهما في استاد القاهرة الدولي. (طالع التفاصيل)

ثنائية الأهلي سجلها بيرسي تاو وكهربا، بينما جاء هدف الوداد عن طريق سيف الدين بوهرة.

لينتظر الفريقين حسم اللقب في مباراة العودة التي تقام الأحد المقبل في استاد مركب محم الخامس في الدار البيضاء.

الأهلي محمد الشناوي دوري أبطال إفريقيا
نرشح لكم
تعطل تقنية الفيديو في مباراة الزمالك والاتحاد السكندري كويز في الجول - هل يمكنك معرفة الأسماء الحقيقية للاعبي الدوري المصري في 7 دقائق مباشر في الدوري - الزمالك (2)-(1) الاتحاد السكندري.. جوووول صارووخي تشكيل الاتحاد - عودة مابولولو في مواجهة الزمالك اتحاد الكرة يعلن بدء ورشة تراخيص الأندية تشكيل الزمالك - الجزيري يقود الهجوم أمام الاتحاد.. وعودة عمر جابر لمقاعد البدلاء مواعيد مباريات الإثنين 5 يونيو 2023.. الزمالك ضد الاتحاد وملحق الدوري الألماني للمرة الثانية.. أمين عمر حكما لمباراة الزمالك والاتحاد
أخر الأخبار
الخطيب يجتمع باللاعبين في مران الأهلي.. وعودة الشناوي والضاوي 16 دقيقة | الدوري المصري
تعطل تقنية الفيديو في مباراة الزمالك والاتحاد السكندري 24 دقيقة | الدوري المصري
"ضد العنصرية" إسبانيا تواجه البرازيل وديا في مارس 54 دقيقة | الكرة الأوروبية
كويز في الجول - هل يمكنك معرفة الأسماء الحقيقية للاعبي الدوري المصري في 7 دقائق ساعة | الكرة المصرية
مباشر في الدوري - الزمالك (2)-(1) الاتحاد السكندري.. جوووول صارووخي ساعة | الدوري المصري
تشكيل الاتحاد - عودة مابولولو في مواجهة الزمالك 2 ساعة | الدوري المصري
اتحاد الكرة يعلن بدء ورشة تراخيص الأندية 2 ساعة | الدوري المصري
تشكيل الزمالك - الجزيري يقود الهجوم أمام الاتحاد.. وعودة عمر جابر لمقاعد البدلاء 2 ساعة | الكرة المصرية
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 بعد اجتياز سيراميكا.. ماذا يحتاج الأهلي للفوز بلقب الدوري رسميا 2 مؤتمر غاضب لـ كولر: ما حدث من التحكيم لا يتكرر في أي بلد أو كوكب آخر 3 انتهت نهائي أبطال إفريقيا - الأهلي (2)-(1) الوداد.. فوز الأحمر 4 الشروق: حكم بحبس مرتضى منصور 3 أشهر بتهمة سب محمود الخطيب