تعطل تقنية الفيديو في مباراة الزمالك والاتحاد السكندري
الإثنين، 05 يونيو 2023 - 21:16
كتب : FilGoal
تعطلت تقنية الفيديو خلال مباراة الزمالك والاتحاد السكندري في الدوري.
ويلعب الزمالك ضد الاتحاد السكندري في الجولة 30 من الدوري المصري، في المباراة التي تقام في استاد القاهرة.
وقبل بداية الشوط الثاني أبلغ الحكم أمين عمر قائدي الفريقين بتعطل تقنية الفيديو.
وانتهى الشوط الأول بتقدم الزمالك بهدف دون رد سجله سيف الدين الجزيري.
وتدخلت تقنية الفيديو في الشوط الأول عندما سجل أحمد فتوح هدفا ثانيا للزمالك، لتغلي الهدف بسبب وجود تسلل على سيد عبد الله لاعب الأبيض.
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