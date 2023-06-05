عبر فابريزيو رومانو.. الجزيرة الإماراتي يعلن تعاقده مع دي بور

أعلن الجزيرة الإماراتي عن تعاقده مع المدرب الهولندي فرانك دي بور لتدريب الفريق.

ولجأ النادي الإماراتي إلى الصحفي الشهير فابريزيو رومانو ليعلن الخبر.

وقال رومانو في فيديو تقديم دي بور: "سمعت أخبار مثيرة قادمة من نادي الجزيرة أبو ظبي الرياضي".

وأضاف "أسطورة هولندا فرانك دي بور سيكون المدرب الجديد لبطل الدوري الإماراتي ثلاث مرات، قادما بمهاراته التدريبية للشرق الأوسط".

واختتم "لا يمكننا الانتظار لمعرفة ما يحمله المستقبل للجزيرة في موسم ذكرى تأسيسه الخمسين".

ويعد فرانك دي بور ثالث أكثر لاعب ارتدى قميص منتخب هولندا بعد ويسلي شنايدر وأدوين فان دير سار برصيد 112 مباراة دولية.

دي بور بدأ مسيرته التدريبية مع أياكس من 2010 وحتى 2016 وفاز بلقب الدوري الهولندي 4 مرات والسوبر الهولندي مرة واحدة.

ثم قاد إنتر الإيطالي خلال 4 أشهر وفاز في 5 مباريات من أصل 14.

وفي موسم 2017-18 تولى تدريب كريستال بالاس لكنه رحل بعد الخسارة في أول 4 جولات من الدوري الإنجليزي.

ودرّب أتلانتا يونايتد الأمريكي لمدة موسم ونصف وحقق لقب كأس الأبطال وكأس أمريكا المفتوحة لعام 2019 وأقيل في يوليو 2020، ثم تولى منتخب هولندا.

وانتهت مهمة دي بور مع منتخب هولندا بالإقصاء من يورو 2020 على يد التشيك، بعد أن قاده في 15 مباراة فاز في 8 وتعادل في 4 وخسر 3.