أسترالي بطل الدوري الإسكتلندي.. رومانو: توتنام اتفق مع مدربه الجديد

اتفق توتنام مع أنجي بوستيكوجلو مدرب سيلتيك الإسكتلندي ليكون مدرب الفريق الجديد خلال الفترة المقبلة وفقا لفابريزيو رومانو الصحفي الإيطالي بشبكة سكاي سبورت.

رومانو أشار إلى أن توتنام قد اتفق مع بوستيكوجلو على أن يتوى تدريب الفريق بالفعل وعلى التوقيع على عقد لمدة موسمين مع خيار إضافة موسم إضافي.

وينتظر توتنام حاليا الضوء الأخضر من سيلتيك فريق المدرب الحالي لتوقيع العقود والإعلان بشكل رسمي.

بوستيكوجلو هو مدرب أسترالي الجنسية بدأ مسيرته التدريبية مع منتخب أستراليا للشباب قبل أن ينتقل لدوري الدرجة الثانية اليوناني ومنه عاد للدوري الأسترالي من بوابة فريق بريسباني ثم ميلبورن.

وفي 2013 درب بوستيكوجلو منتخب أستراليا الأول قبل أن يتجه للدوري الياباني بعد انتقاله لفريق يوكاهوما.

وخرج صاحب الـ 57 عاما خارج قارة آسيا للمرة الأولى عندما تولى تدريب سيلتيك في بداية الموسم الماضي وقضى موسمين مع الفريق توج خلالهم بالدوري الإسكتلندي.

وخلال مسيرته توج بوستيكوجلو بالدوري الإسكتنلدي مرتين وكأس الرابطة الإسكتلندية مرتين وكأس إسكتلندا مرة والدوري الياباني مرة والدوري الأسترالي 4 مرات، كما قاد منتخب أستراليا للتتويج بكأس آسيا 2015.

وأنهى توتنام الدوري الإنجليزي بالموسم الماضي في المركز الثامن غير المؤهل لأي بطولة أوروبية.