16 عاما.. تشيلسي يتعاقد مع مراهق إكوادوري

أعلن تشيلسي الإنجليزي عن توصله لاتفاق مع إنديبيندينتي ديل فالي الإكوادوري للتعاقد مع لاعب الوسط الواعد كيندري بايز.

بايز البالغ من العمر 16 عاما، ولد في الرابع من مايو عام 2007.

وسينتظر تشيلسي حتى يبلغ اللاعب 18 عاما ثم ينضم إلى صفوف البلوز رسميا.

ووفقا للموقع الرسمي للنادي اللندني، فإن اللاعب قد بنى سمعته في أمريكا الجنوبية كأحد ألمع المواهب، حيث يجمع بين الرؤية والمراوغة والتمرير وصناعة الفرص.

وأصبح بايز أصغر لاعب ينال بدايته وأصغر مسجل في الدوري الإكوادوري، حيث شارك في 6 مباريات مع الفريق الأول هذا الموسم.

أيضا نال بايز بدايته القارية في كأس الليبرتادورس، خلال الفوز على كورينثيانز البرازيلي 2-1 في بداية مايو الماضي.

أيضا شارك اللاعب الإكوادوري في كوبا أمريكا تحت 17 عاما، مسجلا هدفين وصانعا 6 خلال حمله لشارة قيادة البلاد.

لاحقا شارك بصفة أساسية في جميع مباريات الإكوادور الأربع في كأس العالم للشباب تحت 20 عاما، وسجل هدفا وصنع 3.

وأنهى تشيلسي موسما كارثيا في المركز الثاني عشر بترتيب الدوري الإنجليزي الممتاز.

الموسم شهد 3 مدربين، حيث بدأ مع توماس توخيل الذي أقيل في سبتمبر، ليخلفه جراهام بوتر مدرب برايتون السابق، الذي أقيل بدوره في أبريل وخلفه فرانك لامبارد مؤقتا.

وأعلن تشيلسي التعاقد مع ماوريسيو بوتشيتينو مدرب توتنام هوتسبر وباريس سان جيرمان السابق.