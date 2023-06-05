أوناجم: نتيجة ذهاب النهائي أمام الأهلي فخ

الإثنين، 05 يونيو 2023 - 16:09

كتب : FilGoal

محمد أوناجم

يعتقد محمد أوناجم لاعب الوداد المغربي أن النتيجة التي خسر بها فريقه أمام الأهلي في ذهاب نهائي دوري أبطال إفريقيا ليست مطمئنة كما يعتقد البعض.

وفاز الأهلي على الوداد المغربي بهدفين مقابل هدف في ذهاب نهائي دوري أبطال إفريقيا لموسم 2022-2023 في المباراة التي جمعتهما في استاد القاهرة الدولي.

لينتظر كلاهما حسم اللقب في مباراة العودة التي تقام الأحد المقبل في استاد محمد الخامس في الدار البيضاء.

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وقال أوناجم في تصريحات نشرها موقع البطولة المغربي: "قدمنا كل ما لدينا في مباراة الذهاب، اللاعبون الذين شاركوا كأساسيين قدموا ما لديهم، والبدلاء أيضا دخلوا لإعطاء الإضافة ومساعدة المجموعة".

وأضاف "النتيجة إيجابية بالنسبة لنا، لكنها بمثابة فخ، ونتمنى من جماهيرنا أن تحضر بكثافة في لقاء الإياب".

وتابع لاعب الزمالك السابق "بالنسبة لنا هدفنا الأول هو التتويج بدوري أبطال إفريقيا، سنكون على أتم الجاهزية لمباراة الإياب ضد الأهلي".

وأضاف "سنسعى إلى حسم اللقب لصالحنا، أحيي اللاعبين على القتال طوال مباراة الذهاب بالرغم من الضغط الذي مارسه جمهور الأهلي علينا".

ثنائية الأهلي سجلها بيرسي تاو وكهربا، بينما جاء هدف الوداد عن طريق سيف الدين بوهرة.

ويعد الفوز 2-1 في ذهاب نهائي دوري أبطال إفريقيا نتيجة تحدث لأول مرة في تاريخ الأهلي.

الأهلي الوداد محمد أوناجم
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