مهاجم الوداد: قاتلنا رغم الضغط الذي مارسه جمهور الأهلي علينا

يشعر بولي سامبو مهاجم الوداد المغربي أن الهدف الذي سجله فريقه في خسارة ذهاب نهائي دوري أبطال إفريقيا ضد الأهلي سيكون غاليا للغاية في لقاء الإياب.

وفاز الأهلي على الوداد المغربي بهدفين مقابل هدف في ذهاب نهائي دوري أبطال إفريقيا لموسم 2022-2023 في المباراة التي جمعتهما في استاد القاهرة الدولي.

لينتظر كلاهما حسم اللقب في مباراة العودة التي تقام الأحد المقبل في استاد محمد الخامس في الدار البيضاء.

وقال سامبو في تصريحات نشرتها جريدة المنتخب المغربية: "رغم الخسارة أمام الأهلي غير أن الهدف الذي سجلناه سيكون له ثمنه الكبير في مباراة الإياب".

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هدف تقليص الفارق للوداد أمام الأهلي عن طريق سيف الدين بوهرة#دوري_أبطال_أفريقيا pic.twitter.com/REyZrfMTZv — FilGoal (@FilGoal) June 4, 2023

وأضاف "سنسعى إلى حسم اللقب لصالحنا، أحيي اللاعبين على القتال طوال مباراة الذهاب بالرغم من الضغط الذي مارسه جمهور الأهلي علينا".

ثنائية الأهلي سجلها بيرسي تاو وكهربا، بينما جاء هدف الوداد عن طريق سيف الدين بوهرة.

ويعد الفوز 2-1 في ذهاب نهائي دوري أبطال إفريقيا نتيجة تحدث لأول مرة في تاريخ الأهلي.

































































































































































































































































































































































































































































































































































































































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