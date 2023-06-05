قائد الوداد يتحدث عن خسارة ذهاب نهائي الأبطال ضد الأهلي.. وتطلعاته لمباراة الإياب

الإثنين، 05 يونيو 2023 - 13:28

كتب : FilGoal

محمد شريف

تحدث يحيى جبران قائد الوداد المغربي عن خسارة ذهاب نهائي دوري أبطال إفريقيا ضد الأهلي، وتطلعاته لمباراة الإياب الأسبوع المقبل.

وفاز الأهلي على الوداد المغربي بهدفين مقابل هدف في ذهاب نهائي دوري أبطال إفريقيا لموسم 2022-2023 في المباراة التي جمعتهما في استاد القاهرة الدولي.

لينتظر كلاهما حسم اللقب في مباراة العودة التي تقام الأحد المقبل في استاد محمد الخامس في الدار البيضاء.

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وقال جبران في تصريحات نشرتها جريدة المنتخب المغربية: "قدمنا مباراة كبيرة في ذهاب نهائي دوري الأبطال أمام الأهلي وإن شاء الله سنكون في الموعد لتجاوز نتيجة الذهاب".

وأضاف "أحيي اللاعبين على الروح القتالية التي قدموها في مباراة الذهاب، ونأمل في تقديم مباراة كبيرة في الإياب لحسم اللقب لصالحنا وأمام جماهيرنا".

وأتم "علينا أن نعمل بجد لنكون أكثر جاهزية لإياب نهائي دوري أبطال إفريقيا".

ثنائية الأهلي سجلها بيرسي تاو وكهربا، بينما جاء هدف الوداد عن طريق سيف الدين بوهرة.

ويعد الفوز 2-1 في ذهاب نهائي دوري أبطال إفريقيا نتيجة تحدث لأول مرة في تاريخ الأهلي.

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