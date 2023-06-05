وكيل جوندوجان يزيد الشكوك حول موقف قائد سيتي

ترك إلهان جوندوجان وكيل إلكاي جوندوجان قائد مانشستر سيتي الباب مفتوحا حول الجدل الخاص بمستقبل موكله مع ناديه الإنجليزي عقب نهاية الموسم الجاري.

وينتهي عقد النجم الألماني مع الفريق السماوي بنهاية هذا الموسم.

وقال إلهان جوندوجان في تصريحات لفابرزيو رومانو صحفي سكاي سبورت إيطاليا: "تمديد التعاقد مع مانشستر سيتي؟ لم يتم الاتفاق على أي شيء مع سيتي أو أي فريق آخر".

وأضاف "التقارير الأخيرة ليست صحيحة. إلكاي يركز فقط على نهائي دوري أبطال أوروبا يوم السبت المقبل".

ويلعب سيتي ضد إنتر في نهائي دوري الأبطال السبت المقبل في اسطنبول.

يوم السبت الماضي، قاد جوندوجان فريقه سيتي للتتويج بكأس الاتحاد الإنجليزي بالفوز على مانشستر يونايتد بهدفين لهدف، وسجل النجم الألماني ثنائية فوز السماوي في المباراة.

وعقب المباراة قال جوندوجان لـ بي بي سي: "لست بحاجة إلى مثل هذه الأيام لأشعر بالتقدير مع مانشستر سيتي، أنا أشعر بالخصوصية في هذا النادي وأنا أعرف ذلك ولهذا السبب أنا هنا منذ 7 سنوات، ولكن لم يتقرر أي شيء بعد، سنرى ماذا سيحدث".

وجمع مانشستر سيتي بين ثنائية الدوري الإنجليزي وكأس الاتحاد الإنجليزي هذا الموسم.

ولا يزال يتبقى أمامه خوض مباراة نهائي دوري أبطال أوروبا أمام إنتر ميلان الإيطالي يوم السبت المقبل.

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