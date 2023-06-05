يانكون: مصطفى شوبير لعب وكأن خبرته 100 مباراة.. وهذا ما قلته له

الإثنين، 05 يونيو 2023 - 00:52

كتب : FilGoal

مصطفى شوبير

أشاد ميشيل يانكون مدرب حراس المرمى لفريق الأهلي بأداء مصطفى شوبير الذي شارك في مباراة ذهاب نهائي دوري أبطال إفريقيا أمام الوداد المغربي.

وقال يانكون في تصريحاته لقناة أون تايم سبورتس: "فخور جدا بما قدمه في نهائي دوري الأبطال. لقد كان في قمة تركيزه وكأنه يملك خبرة كبيرة".

وأضاف "قلت له إن عليه اللعب كما لعب في المباراة الماضية (أمام سيراميكا كليوباترا) ومثل التدريبات، وطالبته بأن يستمتع ويلعب بدون ضغوط".

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وأوضح "قلت له بعد المباراة إني سعيد للغاية، وإنه كان مركزا ويلعب كأنه لعب 100 مباراة من قبل".

وعن حالة محمد الشناوي قال يانكون "إن شاء الله سنرى قبل المباراة المقبلة. الشناوي الآن أفضل وسنرى ماذا سيقرر المدير الفني".

وغاب الشناوي قائد الفريق عن مباراة الوداد الأولى ليشارك مصطفى شوبير بدلا منه، بقرار الجهاز الفني الذي فضل عدم المخاطرة به.

ويعاد نهائي النسخة الماضية بين الأهلي والوداد المغربي، ولكن بنظام الذهاب والإياب هذه المرة.

وانتهى الذهاب بفوز الأهلي بهدفين مقابل هدف وحيد.

وتقام مباراة العودة في الدار البيضاء بالمغرب بملعب مركب محمد الخامس يوم 11 من الشهر ذاته في العاشرة مساءً.

وتأهل الأهلي بالفوز على الترجي 3-0 ذهابا في رادس و1-0 في القاهرة.

بينما تأهل الوداد المغربي إلى نهائي دوري أبطال إفريقيا بعد تخطي صنداونز الجنوب إفريقي.

وتعادل الوداد مع صنداونز في جنوب إفريقيا بهدفين لمثلهما، ليتأهل إلى النهائي للموسم الثاني على التوالي بعد نهاية مباراة الذهاب في المغرب بالتعادل السلبي.

وتعد هذه المرة هي الثالثة التي تجمع بين الأهلي والوداد في نهائي دوري أبطال إفريقيا، بعد عام 2017 و2022.

كما هي المرة الثالثة على التوالي التي يقام فيها النهائي بملعب مركب محمد الخامس، بعد أن احتضن نهائي 2021 بين الأهلي وكايزر تشيفز الجنوب إفريقي، ونهائي الموسم الماضي بين الأهلي والوداد.

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