نهائي أبطال إفريقيا - الإسهام الأول على الإطلاق.. الشحات يصنع هدفين أمام الوداد
الأحد، 04 يونيو 2023 - 22:35
كتب : FilGoal
افتتح حسين الشحات نجم الأهلي صفحات إسهامه التهديفي في نهائي دوري أبطال إفريقيا مع الأحمر، بصناعة هدفي التقدم أمام الوداد المغربي.
حسين الشحات
النادي : الأهلي
ويتقدم الأهلي بنتيجة 2-0 على الوداد، بفضل صناعة حسين الشحات لهدفي التقدم.
الهدف الأول سجله بيرسي تاو برأسية بعد عرضية من الشحات في الدقيقة 45+5 من الشوط الأول.
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حسين الشحات يا سلام— FilGoal (@FilGoal) June 4, 2023
بيرسي تاو يا سلام
🦅🦅#دوري_أبطال_إفريقيا pic.twitter.com/fN8yWwFxM7
وفي الدقيقة 59 سجل محمود عبد المنعم كهربا الهدف الثاني بعرضية أخرى من الشحات.
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محمود كهربا يسجل في النهائي ويحتفل على طريقة مؤمن زكريا 🦅#دوري_أبطال_إفريقيا pic.twitter.com/IMZN7MTSFJ— FilGoal (@FilGoal) June 4, 2023
ويعاد نهائي النسخة الماضية بين الأهلي والوداد المغربي، ولكن بنظام الذهاب والإياب هذه المرة.
وتأهل الأهلي بالفوز على الترجي 3-0 ذهابا في رادس و1-0 في القاهرة.
بينما تأهل الوداد المغربي إلى نهائي دوري أبطال إفريقيا بعد تخطي صنداونز الجنوب إفريقي.
وتعادل الوداد مع صنداونز في جنوب إفريقيا بهدفين لمثلهما، ليتأهل إلى النهائي للموسم الثاني على التوالي بعد نهاية مباراة الذهاب في المغرب بالتعادل السلبي.
وتقام مباراة العودة في الدار البيضاء بالمغرب بملعب مركب محمد الخامس يوم 11 من الشهر ذاته في العاشرة مساءً.
وتعد هذه المرة هي الثالثة التي تجمع بين الأهلي والوداد في نهائي دوري أبطال إفريقيا، بعد عام 2017 و2022.
كما هي المرة الثالثة على التوالي التي يقام فيها النهائي بملعب مركب محمد الخامس، بعد أن احتضن نهائي 2021 بين الأهلي وكايزر تشيفز الجنوب إفريقي، ونهائي الموسم الماضي بين الأهلي والوداد.