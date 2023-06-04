نهائي أبطال إفريقيا - الإسهام الأول على الإطلاق.. الشحات يصنع هدفين أمام الوداد

افتتح حسين الشحات نجم الأهلي صفحات إسهامه التهديفي في نهائي دوري أبطال إفريقيا مع الأحمر، بصناعة هدفي التقدم أمام الوداد المغربي.

ويتقدم الأهلي بنتيجة 2-0 على الوداد، بفضل صناعة حسين الشحات لهدفي التقدم.

الهدف الأول سجله بيرسي تاو برأسية بعد عرضية من الشحات في الدقيقة 45+5 من الشوط الأول.

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حسين الشحات يا سلام

بيرسي تاو يا سلام



🦅🦅#دوري_أبطال_إفريقيا pic.twitter.com/fN8yWwFxM7 — FilGoal (@FilGoal) June 4, 2023

وفي الدقيقة 59 سجل محمود عبد المنعم كهربا الهدف الثاني بعرضية أخرى من الشحات.

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محمود كهربا يسجل في النهائي ويحتفل على طريقة مؤمن زكريا 🦅#دوري_أبطال_إفريقيا pic.twitter.com/IMZN7MTSFJ — FilGoal (@FilGoal) June 4, 2023

ويعاد نهائي النسخة الماضية بين الأهلي والوداد المغربي، ولكن بنظام الذهاب والإياب هذه المرة.

وتأهل الأهلي بالفوز على الترجي 3-0 ذهابا في رادس و1-0 في القاهرة.

بينما تأهل الوداد المغربي إلى نهائي دوري أبطال إفريقيا بعد تخطي صنداونز الجنوب إفريقي.

وتعادل الوداد مع صنداونز في جنوب إفريقيا بهدفين لمثلهما، ليتأهل إلى النهائي للموسم الثاني على التوالي بعد نهاية مباراة الذهاب في المغرب بالتعادل السلبي.

وتقام مباراة العودة في الدار البيضاء بالمغرب بملعب مركب محمد الخامس يوم 11 من الشهر ذاته في العاشرة مساءً.

وتعد هذه المرة هي الثالثة التي تجمع بين الأهلي والوداد في نهائي دوري أبطال إفريقيا، بعد عام 2017 و2022.

كما هي المرة الثالثة على التوالي التي يقام فيها النهائي بملعب مركب محمد الخامس، بعد أن احتضن نهائي 2021 بين الأهلي وكايزر تشيفز الجنوب إفريقي، ونهائي الموسم الماضي بين الأهلي والوداد.