الثالث والعشرون.. بيرسي تاو ينضم لقائمة هدافي الأهلي في نهائي دوري الأبطال

أصبح بيرسي تاو نجم الأهلي هو اللاعب رقم 23 الذي يسجل بقميص الأحمر في نهائي دوري أبطال إفريقيا.

جاء ذلك بهدفه في الدقيقة 45+4 من الشوط الأول، في مباراة الذهاب أمام الوداد المغربي على استاد القاهرة.

وسجل تاو الهدف رقم 36 للأهلي في نهائي دوري أبطال إفريقيا الذي يخوضه الأهلي للمرة الـ 16 في تاريخه.

وفاز الأهلي بالبطولة 10 مرات في أعوام 1982 و1987 و2001 و2005 و2006 و2008 و2012 و2013 و2020 و2021.

فيما خسر الشياطين الحمر نهائيات 1983 و2007 و2017 و2018 و2022.

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حسين الشحات يا سلام

بيرسي تاو يا سلام



🦅🦅#دوري_أبطال_إفريقيا pic.twitter.com/fN8yWwFxM7 — FilGoal (@FilGoal) June 4, 2023

وإليكم قائمة مسجلي الأهداف الحمراء في نهائي دوري أبطال إفريقيا:

1- محمود الخطيب

2- علاء ميهوب

3- جمال الثعلب (لاعب الهلال السوداني - هدف عكسي)

4- أيمن شوقي

5- سيد عبد الحفيظ

6- خالد بيبو

7- محمد أبو تريكة

8- أسامة حسني

9- محمد بركات

10- عماد النحاس

11- وائل جمعة

12- فلافيو

13- أحمد حسن

14- شادي محمد

15- السيد حمدي

16- محمد ناجي جدو

17- وليد سليمان

18- أحمد عبد الظاهر

19- مؤمن زكريا

20- عمرو السولية

21- محمد مجدي أفشة

22- محمد شريف

23- بيرسي تاو

24- محمود عبد المنعم كهربا

ويعاد نهائي النسخة الماضية بين الأهلي والوداد المغربي، ولكن بنظام الذهاب والإياب هذه المرة.

وتأهل الأهلي بالفوز على الترجي 3-0 ذهابا في رادس و1-0 في القاهرة.

بينما تأهل الوداد المغربي إلى نهائي دوري أبطال إفريقيا بعد تخطي صنداونز الجنوب إفريقي.

وتعادل الوداد مع صنداونز في جنوب إفريقيا بهدفين لمثلهما، ليتأهل إلى النهائي للموسم الثاني على التوالي بعد نهاية مباراة الذهاب في المغرب بالتعادل السلبي.

وتقام مباراة العودة في الدار البيضاء بالمغرب بملعب مركب محمد الخامس يوم 11 من الشهر ذاته في العاشرة مساءً.

وتعد هذه المرة هي الثالثة التي تجمع بين الأهلي والوداد في نهائي دوري أبطال إفريقيا، بعد عام 2017 و2022.

كما هي المرة الثالثة على التوالي التي يقام فيها النهائي بملعب مركب محمد الخامس، بعد أن احتضن نهائي 2021 بين الأهلي وكايزر تشيفز الجنوب إفريقي، ونهائي الموسم الماضي بين الأهلي والوداد.