الثالث والعشرون.. بيرسي تاو ينضم لقائمة هدافي الأهلي في نهائي دوري الأبطال

الأحد، 04 يونيو 2023 - 22:06

كتب : FilGoal

هدف الأهلي - بيرسي تاو

أصبح بيرسي تاو نجم الأهلي هو اللاعب رقم 23 الذي يسجل بقميص الأحمر في نهائي دوري أبطال إفريقيا.

جاء ذلك بهدفه في الدقيقة 45+4 من الشوط الأول، في مباراة الذهاب أمام الوداد المغربي على استاد القاهرة.

وسجل تاو الهدف رقم 36 للأهلي في نهائي دوري أبطال إفريقيا الذي يخوضه الأهلي للمرة الـ 16 في تاريخه.

أخبار متعلقة:
نهائي أبطال إفريقيا - الأهلي يطالب بركلتي جزاء نهائي أبطال إفريقيا - كهربا يهدر فرصة هدف الأهلي الأول أمام الوداد تشكيل نهائي إفريقيا - شوبير يحرس مرمى الأهلي.. وحمدي فتحي أساسي أمام الوداد

وفاز الأهلي بالبطولة 10 مرات في أعوام 1982 و1987 و2001 و2005 و2006 و2008 و2012 و2013 و2020 و2021.

فيما خسر الشياطين الحمر نهائيات 1983 و2007 و2017 و2018 و2022.

وإليكم قائمة مسجلي الأهداف الحمراء في نهائي دوري أبطال إفريقيا:

1- محمود الخطيب

2- علاء ميهوب

3- جمال الثعلب (لاعب الهلال السوداني - هدف عكسي)

4- أيمن شوقي

5- سيد عبد الحفيظ

6- خالد بيبو

7- محمد أبو تريكة

8- أسامة حسني

9- محمد بركات

10- عماد النحاس

11- وائل جمعة

12- فلافيو

13- أحمد حسن

14- شادي محمد

15- السيد حمدي

16- محمد ناجي جدو

17- وليد سليمان

18- أحمد عبد الظاهر

19- مؤمن زكريا

20- عمرو السولية

21- محمد مجدي أفشة

22- محمد شريف

23- بيرسي تاو

24- محمود عبد المنعم كهربا

ويعاد نهائي النسخة الماضية بين الأهلي والوداد المغربي، ولكن بنظام الذهاب والإياب هذه المرة.

وتأهل الأهلي بالفوز على الترجي 3-0 ذهابا في رادس و1-0 في القاهرة.

بينما تأهل الوداد المغربي إلى نهائي دوري أبطال إفريقيا بعد تخطي صنداونز الجنوب إفريقي.

وتعادل الوداد مع صنداونز في جنوب إفريقيا بهدفين لمثلهما، ليتأهل إلى النهائي للموسم الثاني على التوالي بعد نهاية مباراة الذهاب في المغرب بالتعادل السلبي.

وتقام مباراة العودة في الدار البيضاء بالمغرب بملعب مركب محمد الخامس يوم 11 من الشهر ذاته في العاشرة مساءً.

وتعد هذه المرة هي الثالثة التي تجمع بين الأهلي والوداد في نهائي دوري أبطال إفريقيا، بعد عام 2017 و2022.

كما هي المرة الثالثة على التوالي التي يقام فيها النهائي بملعب مركب محمد الخامس، بعد أن احتضن نهائي 2021 بين الأهلي وكايزر تشيفز الجنوب إفريقي، ونهائي الموسم الماضي بين الأهلي والوداد.

بيرسي تاو الأهلي هدافو الأهلي دوري أبطال إفريقيا نهائي دوري أبطال إفريقيا
نرشح لكم
نهائي أبطال إفريقيا - الإسهام الأول على الإطلاق.. الشحات يصنع هدفين أمام الوداد نهائي أبطال إفريقيا - الأهلي يطالب بركلتي جزاء نهائي أبطال إفريقيا - كهربا يهدر فرصة هدف الأهلي الأول أمام الوداد الكومي: هذه فوائد مواجهة جنوب السودان.. ولذلك لم نواجه البرازيل مباشر نهائي أبطال إفريقيا - الأهلي (2)-(0) الوداد.. الثالث يضيع من كهربا تشكيل نهائي إفريقيا - المترجي يقود هجوم الوداد أمام الأهلي تشكيل نهائي إفريقيا - شوبير يحرس مرمى الأهلي.. وحمدي فتحي أساسي أمام الوداد محمد الشيبي يزور لاعب الوداد بعدما خضع لجراحة الزائدة
أخر الأخبار
نهائي أبطال إفريقيا - الإسهام الأول على الإطلاق.. الشحات يصنع هدفين أمام الوداد 4 دقيقة | الكرة الإفريقية
للمرة الثانية.. أمين عمر حكما لمباراة الزمالك والاتحاد 21 دقيقة | الدوري المصري
مباشر هبوط الليجا - سيلتا (0)-(1) برشلونة.. فالنسيا (0)-(1) بيتيس.. إسبانيول (0)-(0) ألميريا 27 دقيقة | الدوري الإسباني
الثالث والعشرون.. بيرسي تاو ينضم لقائمة هدافي الأهلي في نهائي دوري الأبطال 34 دقيقة | الكرة الإفريقية
ظهور أخير مثالي.. بنزيمة ينقذ ريال مدريد من الخسارة ضد بلباو ويحتفظ بالمركز الثاني 35 دقيقة | الدوري الإسباني
نهائي أبطال إفريقيا - الأهلي يطالب بركلتي جزاء 57 دقيقة | الكرة الإفريقية
نهائي أبطال إفريقيا - كهربا يهدر فرصة هدف الأهلي الأول أمام الوداد ساعة | الكرة الإفريقية
على رأسهم شيكابالا.. في الجول يكشف أسباب 9 لاعبين عن الزمالك ضد الاتحاد ساعة | الدوري المصري
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 بعد اجتياز سيراميكا.. ماذا يحتاج الأهلي للفوز بلقب الدوري رسميا 2 بدأت الأحد وانتهت الإثنين واستمرت 3 ساعات و18 دقيقة.. إنبي يهزم فيوتشر في أغرب مباراة بالكرة المصرية 3 الشروق: حكم بحبس مرتضى منصور 3 أشهر بتهمة سب محمود الخطيب 4 قائمة الأهلي - غياب الشناوي وتواجد علي لطفي في ذهاب نهائي أبطال إفريقيا ضد الوداد