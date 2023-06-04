نهائي أبطال إفريقيا - الأهلي يطالب بركلتي جزاء

طالب لاعبو الأهلي باحتساب ركلتي جزاء في ذهاب نهائي دوري أبطال إفريقيا أمام الوداد المغربي.

الأولى أتت في الدقيقة 30 حين احتسب الحكم الواقعة الأولى قبل أن يعود لتقنية الفيديو، إثر لمسة يد على جونيور بولي سامبو لاعب الوداد، من ركلة حرة أرسلها علي معلول.

وبعد المراجعة قرر الحكم إلغاء الركلة.

الثانية أتت في الدقيقة 36 حين سقط حسين الشحات داخل منطقة الوداد، ولم يحتسب الحكم شيئا، وتوقف حتى استمع إلى حكام الفيديو الذين أخبروه باستئناف اللعب.

ويعاد نهائي النسخة الماضية بين الأهلي والوداد المغربي، ولكن بنظام الذهاب والإياب هذه المرة.

وتأهل الأهلي بالفوز على الترجي 3-0 ذهابا في رادس و1-0 في القاهرة.

بينما تأهل الوداد المغربي إلى نهائي دوري أبطال إفريقيا بعد تخطي صنداونز الجنوب إفريقي.

وتعادل الوداد مع صنداونز في جنوب إفريقيا بهدفين لمثلهما، ليتأهل إلى النهائي للموسم الثاني على التوالي بعد نهاية مباراة الذهاب في المغرب بالتعادل السلبي.

وتقام مباراة العودة في الدار البيضاء بالمغرب بملعب مركب محمد الخامس يوم 11 من الشهر ذاته في العاشرة مساءً.

وتعد هذه المرة هي الثالثة التي تجمع بين الأهلي والوداد في نهائي دوري أبطال إفريقيا، بعد عام 2017 و2022.

كما هي المرة الثالثة على التوالي التي يقام فيها النهائي بملعب مركب محمد الخامس، بعد أن احتضن نهائي 2021 بين الأهلي وكايزر تشيفز الجنوب إفريقي، ونهائي الموسم الماضي بين الأهلي والوداد.

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