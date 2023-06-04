نهائي أبطال إفريقيا - كهربا يهدر فرصة هدف الأهلي الأول أمام الوداد

أهدر محمود عبد المنعم كهربا فرصة الهدف الأول للنادي الأهلي في مباراة ذهاب نهائي دوري أبطال إفريقيا أمام الوداد المغربي.

جاء ذلك في الدقيقة 19، حيث أتيحت لكهربا فرصة سانحة ليسدد الكرة من داخل المنطقة، ولكن تصدى لها يوسف المطيع حارس مرمى الوداد.

ولا تزال المباراة جارية بالتعادل السلبي حتى الآن.

أخطر فرص الأهلي.. كهربا يسدد وحارس الوداد يتألق ويحرمه من هدف التقدم 🫣#دوري_أبطال_إفريقيا pic.twitter.com/avlYTOUEXC — FilGoal (@FilGoal) June 4, 2023

ويعاد نهائي النسخة الماضية بين الأهلي والوداد المغربي، ولكن بنظام الذهاب والإياب هذه المرة.

وتأهل الأهلي بالفوز على الترجي 3-0 ذهابا في رادس و1-0 في القاهرة.

بينما تأهل الوداد المغربي إلى نهائي دوري أبطال إفريقيا بعد تخطي صنداونز الجنوب إفريقي.

وتعادل الوداد مع صنداونز في جنوب إفريقيا بهدفين لمثلهما، ليتأهل إلى النهائي للموسم الثاني على التوالي بعد نهاية مباراة الذهاب في المغرب بالتعادل السلبي.

وتقام مباراة العودة في الدار البيضاء بالمغرب بملعب مركب محمد الخامس يوم 11 من الشهر ذاته في العاشرة مساءً.

وتعد هذه المرة هي الثالثة التي تجمع بين الأهلي والوداد في نهائي دوري أبطال إفريقيا، بعد عام 2017 و2022.

كما هي المرة الثالثة على التوالي التي يقام فيها النهائي بملعب مركب محمد الخامس، بعد أن احتضن نهائي 2021 بين الأهلي وكايزر تشيفز الجنوب إفريقي، ونهائي الموسم الماضي بين الأهلي والوداد.