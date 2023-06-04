الكرة الذهبية ورجل دوري الأبطال.. أبرز 10 لحظات لـ كريم بنزيمة مع ريال مدريد

بعد 14 عاما في صفوفه أعلن ريال مدريد رحيل كريم بنزيمة عن الفريق بنهاية الموسم لعدم توصلهم اتفاق على تجديد تعاقده.

كريم بنزيمة النادي : لاعب حر ريال مدريد

بنزيمة هو اللاعب الذي لم يحصل على حقه من المدح في كرة القدم على الرغم من أرقامه وإنجازاته التي تضعه ضمن أكبر أساطير ريال مدريد عبر تاريخه.

صاحب الـ 35 عاما انضم ريال مدريد في 2009 وخلال 14 عاما كان للنجم الفرنسي العديد من اللقطات التي قدمها للملكي ولن تنساها جماهيره.

أهم ما لا ينسى لكريم بنزيمة مع ريال مدريد هو حمله للفريق منذ رحيل كريستيانو رونالدو في 2018 وقيادته لخط الهجوم والفريق بالكامل كنجمه الأول حتى نهاية رحيله رغم تخطيه سن الثلاثين.

بنزيمة هو أكثر اللاعبين المتوجين بالألقاب في تاريخ ريال مدريد برفقة مارسيلو بـ 25 لقبا لكل منهما.

صاحب الأصول الجزائرية هو ثاني الهدافين التاريخيين لريال مدريد برصيد 353 هدفا خلف كريستيانو رونالدو صاحب الصدارة كما أنه أكثر من صنع أهدافا في تاريخ ريال مدريد بـ 132 هدف صنعهم.

بنزيمة أيضا هو رابع الهدافيين التاريخيين للدوري الإسباني كما يحتل نفس المركز في قائمة الهدافين بدوري أبطال أوروبا.ور

على الرغم من تلك الأرقام التي حققها برفقة ريال مدريد إلا بنزيمة له بعض اللحظات التاريخية التي لم تنسى من قبل جماهير ريال مدريد.

وجمع لكم FilGoal.com أبرز 10 لحظات تاريخية لكريم بنزيمة برفقة ريال مدريد.

10- ذكرى سيئة ونقطة تحول

اللقطة الأولى ليست ذكرى جيدة لا لجماهير ريال مدريد أو لكريم بنزيمة وهي فرصته المهدرة ضد فالنسيا في موسم 2017/2018 بالدقيقة الـ 88 من المباراة عندما أهدر الكرة من أمام المرمى مباشرة لتنتهي المباراة بالتعادل وتساهم في خسارة ريال مدريد للقب الدوري.

الفرصة المهدرة لن ينساها جماهير ريال مدريد بالفعل لكريم بنزيمة كون الفريق لم يحقق الفوز بسببها ولكنها أيضا كانت نقطة تحول في مستوى النجم الفرنس.

بعد موسم 2017/2018 رحل رونالدو عن الفريق ليصبح بنزيمة هو النجم الأول لريال مدريد وليرتفع معدل تهديفه وحسمه للمباريات المهمة والألقاب كقائد لريال مدريد.

9- الأسرع في تاريخ الكلاسيكو

في موسم 2011 كان بنزيمة على موعد مع تحطيم أول أرقامه القياسية برفقة ريال مدريد عندما سجل أسرع هدف في تاريخ الكلاسيكو بعد 25 ثانية فقط من انطلاق المباراة رغم أن هدفه لم يكن كافيا لأن برشلونة فاز بثلاثة أهداف مقابل هدف.

8- مقصية برشلونة

ذكرى أخرى ضد برشلونة ولكن تلك المرة اكتملت بنجاح في موسم 2015/2016 عندما سجل بنزيمة هدف التعادل لريال مدريد ضد برشلونة بمقصية رائعة بعد أن تقدم جيرارد بيكيه لأصحاب الأرض قبل أن يسجل كريستيانو رونالدو هدف الفوز لريال مدريد على الرغم من طرد سيرخيو راموس.

الفوز لم يكن مهما لريال مدريد في الدوري لأن برشلونة توج باللقب في النهاية ولكنه كان بمثابة نقطة تحول في الموسم إذ توج ريال مدريد في النهاية بدوري أبطال أوروبا.

7- مهارة أتليتكو

في 2017 وأثناء مواجهة ريال مدريد ضد أتليتكو مدريد في إياب ربع نهائي دوري أبطال أوروبا، كان أتليتكو مدريد في طريقه لتحقيق ريمونتادا بتقدمه بهدفين ليكون على بعد هدف واحد من التعادل.

وقبل نهاية الشوط الأول ظهر كريم بنزيمة بجانب خط المرمى وراوغ أكثر من لاعب من أتليتكو مدريد في مساحة صغيرة جدا ليمر ويرسل العرضية نحو توني كروس الذي سدد وتابع إيسكو الكرة في المرمى.

على الرغم من تسجيل إيسكو للهدف إلا أن بنزيمة هو صاحب اللقطة الأبرز والتي لم تمحى من ذاكرة المشجعين.

6- مقصية أياكس

واحد من أفضل الأهداف بتاريخ ريال مدريد هو هدف كريم بنزيمة في مرمى أياكس أمستردام في موسم 2012/2013 بقيادو مورينيو في مباراة انتهت بفوز ريال مدريد بثلاثة أهداف دون مقابل.

5- كعب برشلونة

ذكريات بنزيمة ضد برشلونة لا تنتهي وتلك المرة في موسم 2020/2021 عندما سجل هدفا رائعا بكعب القدم في مواجهة الدور الثاني.

هدف بنزيمة أسهم في فوز ريال مدريد بالمباراة بعد أن سجل كروس الهدف الثاني ليبتعد برشلونة عن المنافسة على اللقب الذي نافس عليه ريال مدريد حتى النفس الأخير ضد أتليتكو مدريد.

4- اصطياد الحراس

كريم بنزيمة اشتهر بكونه المهاجم الذي يصطاد أخطاء الحراس وقد حدث الأمر في أكثر من مرة مهمة.

الأولى كانت ضد بايرن ميونيخ موسم 2017/2018 عندما استغل وقوع أولريتش حارس مرمى بايرن الذي شارك في ليضعلا الكرة في الشباك ويمهد تأهل ريال مدريد للمباراة النهائية.

في نفس الموسم وبالمباراة النهائية استغل بنزيمة خطأ لوريس كاريوس حارس مرمى ليفربول ليسجل الهدف الأول ليتوج ريال مدريد باللقب.

في الموسم الماضي استغل بنزيمة خطأ من جانلويجي دوناروما حارس باريس سان جيرمان ليسجل الهدف الأول ويبدأ ريمونتادا ريال مدريد للتأهل من دور الـ 16.

في ربع النهائي استغل بنزيمة خطأ جديد وتلك المرة من إدوارد ميندي حارس تشيلسي الذي مرر الكرة بالخطأ ليسجل بنزيمة في المرمى الخالي.

3- دوري أبطال أوروبا 2022

بالنظر إلى دوري أبطال أوروبا في الموسم الماضي سيظل ذلك الإنجاز محفورا في ذاكرة المشجين كونه انجازا لم يكن في الحسبان كما سيظل بنزيمة محفورا كأحد الجنود الرئيسيين لريال مدريد في التتويج.

بنزيمة سجل هاتريك ضد باريس سان جيرمان في الإياب ضد باريس سان جيرمان قاد فريقه للمرور إلى ربع النهائي.

في ربع النهائي استمر تألق بنزيمة وسجل هاتريك في مباراة الذهاب كما أنقذ ريال مدريد من التعادل وسجل هدف التأهل في الإياب بالأوقات الإضافية.

لم يخيب بنزيمة آمال جماهير ريال مدريد بنصف النهائي وسجل هدفين في مباراة الذهاب ضد مانشستر سيتي حافظا على آمال ريال مدريد بالتأهل وفي مباراة الإياب سجل هدف التأهل من ركلة جزاء في الوقت الإضافي أيضا.

وفي النهاية حصل بنزيمة على جائزة هداف البطولة برصيد 15 هدفا.

2- هاتريك برشلونة

الذكرى الأخيرة لكريم بنزيمة ضد برشلونة كانت خير ختام لمواجهاته ضد غريم ريال مدريد التاريخي.

في نصف نهائي كأس ملك إسبانيا بالموسم الحالي حقق برشلونة الفوز في الذهاب على ريال مدريد بهدف دون مقابل ليقترب من التأهل إلى النهائي.

وفي مباراة الإياب عاد ريال مدريد بأقدام فينيسيوس جونيور وكريم بنزيمة الذي سجل هاتريك ليقود ريال مدريد إلى النهائي قبل أن يتوج باللقب في النهاية.

1- الكرة الذهبية

في عام 2015 ظهر كريم بنزيمة في صورة وهو يصفق لزملائه في الفريق كريستيانو رونالدو الذي حصل على الكرة الذهبية بالإضافة إلى خاميس رودريجز وتوني كروس وسيرخيو راموس الذين تواجدوا في تشكيل الموسم.

بعد 8 أعوام اختلف الأمر وحصل بنزيمة بنفسه على الكرة الذهبية بعد موسم تاريخي قاد فيه ريال مدريد للتتويج بخمس بطولات كان هو الأبرز فيهم ليكتب النهاية الأفضل لمسيرته مع النادي الملكي.