تشكيل نهائي إفريقيا - المترجي يقود هجوم الوداد أمام الأهلي

الأحد، 04 يونيو 2023 - 19:57

كتب : FilGoal

الوداد - صنداونز

أعلن سفين فاندنبروك المدير الفني لفريق الوداد المغربي عن تشكيل فريقه لخوض ذهاب نهائي دوري أبطال إفريقيا ضد الأهلي.

وتقام مباراة الذهاب على استاد القاهرة في التاسعة مساء بالتوقيت المحلي.

وجاء تشكيل الوداد كالتالي:

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حراسة المرمى: يوسف المطيع

خط الدفاع: أيوب العملود - أمين فرحان - أرسين زولا - يحيى عطية الله

خط الوسط: جلال داودي - يحيى جبران - رضا جعدي

خط الهجوم: أيمن الحسوني - زهير المترجي - بولي جونيور سامبو

وكان زهير المترجي قد سجل هدفي فوز الوداد على الأهلي في نهائي النسخة الماضية.

ويحتل الوداد المركز الثاني في الدوري المغربي برصيد 56 نقطة، بفارق نقطة عن الجيش الملكي المغربي المتصدر.

وتغلب الوداد في مباراته الأخيرة قبل النهائي على المغرب التطواني بهدفين دون رد ضمن منافسات الجولة الـ 26 من الدوري المغربي.

وكان الوداد حامل لقب دوري أبطال إفريقيا قد تأهل إلى النهائي الثاني على التوالي باجتياز ماميلودي صنداونز الجنوب إفريقي بقاعدة الهدف الخارجي، حيث تعادلا سلبيا في الدار البيضاء و2-2 في بريتوريا.

ويعاد نهائي النسخة الماضية بين الأهلي والوداد المغربي، ولكن بنظام الذهاب والإياب هذه المرة.

وتأهل الأهلي بالفوز على الترجي 3-0 ذهابا في رادس و1-0 في القاهرة.

بينما تأهل الوداد المغربي إلى نهائي دوري أبطال إفريقيا بعد تخطي صنداونز الجنوب إفريقي.

وتعادل الوداد مع صنداونز في جنوب إفريقيا بهدفين لمثلهما، ليتأهل إلى النهائي للموسم الثاني على التوالي بعد نهاية مباراة الذهاب في المغرب بالتعادل السلبي.

وتقام مباراة الذهاب في استاد القاهرة الدولي يوم 4 يونيو المقبل في تمام الساعة التاسعة مساء.

ثم تقام مباراة العودة في الدار البيضاء بالمغرب بملعب مركب محمد الخامس يوم 11 من الشهر ذاته في العاشرة مساءً.

وتعد هذه المرة هي الثالثة التي تجمع بين الأهلي والوداد في نهائي دوري أبطال إفريقيا، بعد عام 2017 و2022.

كما هي المرة الثالثة على التوالي التي يقام فيها النهائي بملعب مركب محمد الخامس، بعد أن احتضن نهائي 2021 بين الأهلي وكايزر تشيفز الجنوب إفريقي، ونهائي الموسم الماضي بين الأهلي والوداد.

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