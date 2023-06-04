تقرير: كايسيدو يوافق على الشروط الشخصية مع أرسنال

الأحد، 04 يونيو 2023 - 19:15

كتب : FilGoal

مويسيس كايسيدو - برايتون

وافق موسيس كايسيدو لاعب وسط برايتون على الشروط الشخصية له مع نادي أرسنال، وذلك تمهيدا للانضمام لصفوف المدفعجية في الموسم المقبل.

صحيفة "ميرور" الإنجليزية ذكرت أن لاعب وسط منتخب إكوادور وافق على بنود تعاقده الشخصي مع أرسنال، في انتظار إتمام المفاوضات بين برايتون والنادي اللندني.

وظل أرسنال في استهداف كايسيدو خلال فترة الانتقالات الشتوية الماضية إلا أن برايتون رفض بشكل قاطع التفريط في لاعبه.

أخبار متعلقة:
فوت ميركاتو: ناجلسمان أولوية في باريس سان جيرمان.. ومنصب لـ هنري رسالة مؤثرة من نيمار لـ ميسي.. والأرجنتيني يرد

ولكن بعد تأهل أرسنال إلى دوري أبطال أوروبا، وتأهل برايتون إلى الدوري الأوروبي، لا يمانع الأخير في بيع لاعبه الشاب.

وحدد برايتون مبلغ 75 مليون جنيه إسترليني من أجل الموافقة على بيع لاعبه.

يأتي ذلك وسط اهتمام عدة أندية أخرى بضم كايسيدو في الموسم المقبل ومن ضمنها تشيلسي.

كايسيدو البالغ من العمر 21 عاما قدم مستوى مميز مع برايتون في وسط الملعب خلال الموسم المنقضي.

ولعب 43 مباراة في مختلف البطولات وسجل هدف وصنع آخر.

أرسنال كايسيدو برايتون الدوري الإنجليزي
نرشح لكم
الإخبارية السعودية: اتحاد جدة توصل لاتفاق رسمي مع بنزيمة ريال مدريد يعلن رحيل بنزيمة لا جازيتا ديلو سبورت تكشف خطط يوفنتوس في سوق الانتقالات الصيفية رومانو: تمت.. أسينسيو إلى باريس سان جيرمان لوريس يلمح بالرحيل عن توتنام: نهاية حقبة.. لدي رغبة في فعل شيء آخر رومانو: والد ماك أليستر يكمل التفاصيل النهائية مع ليفربول خلال ساعات ريال مدريد يعلن رحيل أسينسيو سبورت: هذا موعد إعلان الهلال ضم ميسي
أخر الأخبار
مصر تشارك ضمن 12 منتخبا.. تعرف على جدول بطولة العرب لكرة الصالات 6 دقيقة | الوطن العربي
الكومي: هذه فوائد مواجهة جنوب السودان.. ولذلك لم نواجه البرازيل 12 دقيقة | الكرة الإفريقية
مباشر نهائي أبطال إفريقيا - الأهلي ضد الوداد 28 دقيقة | الكرة الإفريقية
تشكيل نهائي إفريقيا - المترجي يقود هجوم الوداد أمام الأهلي 32 دقيقة | الكرة الإفريقية
تشكيل نهائي إفريقيا - شوبير يحرس المرمى.. وحمدي فتحي أساسي أمام الوداد 35 دقيقة | الكرة الإفريقية
الكرة الذهبية ورجل دوري الأبطال.. أبرز 10 لحظات لـ كريم بنزيمة مع ريال مدريد 36 دقيقة | تقرير في الجول
استراحة وداع بنزيمة - ريال مدريد (0)-(0) بلباو.. نهاية الشوط الأول ساعة | الدوري الإسباني
تقرير: كايسيدو يوافق على الشروط الشخصية مع أرسنال ساعة | ميركاتو
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 بعد اجتياز سيراميكا.. ماذا يحتاج الأهلي للفوز بلقب الدوري رسميا 2 بدأت الأحد وانتهت الإثنين واستمرت 3 ساعات و18 دقيقة.. إنبي يهزم فيوتشر في أغرب مباراة بالكرة المصرية 3 الشروق: حكم بحبس مرتضى منصور 3 أشهر بتهمة سب محمود الخطيب 4 قائمة الأهلي - غياب الشناوي وتواجد علي لطفي في ذهاب نهائي أبطال إفريقيا ضد الوداد