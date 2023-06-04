تقرير: كايسيدو يوافق على الشروط الشخصية مع أرسنال

وافق موسيس كايسيدو لاعب وسط برايتون على الشروط الشخصية له مع نادي أرسنال، وذلك تمهيدا للانضمام لصفوف المدفعجية في الموسم المقبل.

صحيفة "ميرور" الإنجليزية ذكرت أن لاعب وسط منتخب إكوادور وافق على بنود تعاقده الشخصي مع أرسنال، في انتظار إتمام المفاوضات بين برايتون والنادي اللندني.

وظل أرسنال في استهداف كايسيدو خلال فترة الانتقالات الشتوية الماضية إلا أن برايتون رفض بشكل قاطع التفريط في لاعبه.

ولكن بعد تأهل أرسنال إلى دوري أبطال أوروبا، وتأهل برايتون إلى الدوري الأوروبي، لا يمانع الأخير في بيع لاعبه الشاب.

وحدد برايتون مبلغ 75 مليون جنيه إسترليني من أجل الموافقة على بيع لاعبه.

يأتي ذلك وسط اهتمام عدة أندية أخرى بضم كايسيدو في الموسم المقبل ومن ضمنها تشيلسي.

كايسيدو البالغ من العمر 21 عاما قدم مستوى مميز مع برايتون في وسط الملعب خلال الموسم المنقضي.

ولعب 43 مباراة في مختلف البطولات وسجل هدف وصنع آخر.