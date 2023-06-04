محمد الشيبي يزور لاعب الوداد بعدما خضع لجراحة الزائدة

الأحد، 04 يونيو 2023 - 17:39

كتب : FilGoal

بيراميدز - مارومو جالنتس - محمد الشيبي

حرص محمد الشيبي لاعب بيراميدز على زيارة عبد الله حيمود لاعب الوداد المغربي في المستشفى للاطمئنان عليه.

عبد الله حمود

النادي : الوداد الرياضي

محمد الشيبي

النادي : بيراميدز

بيراميدز
الوداد الرياضي

وكان عبد الله حيمود خضع أمس السبت لجراحة عاجلة لاستئصال الزائدة الدودية في مستشفى القوات الجوية في القاهرة.

ليغيب عبد الله حيمود عن مباراة الأهلي والوداد المغربي في ذهاب دوري أبطال إفريقيا مساء اليوم.

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وزار اللاعب المغربي لفريق بيراميدز مواطنه لاعب الوداد من أجل دعمه والاطمئنان عليه.

وكان محمود الخطيب رئيس الأهلي أرسل سمير عدلي المدير الإداري لفريق الكرة لزيارة عبد الله حيمود نيابة عنه.

وتنطلق مباراة ذهاب نهائي دوري أبطال إفريقيا في تمام التاسعة مساء اليوم في استاد القاهرة الدولي.

عبد الله حيمود الوداد محمد الشيبي دوري أبطال إفريقيا
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