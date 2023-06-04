حسين ياسر المحمدي: أقلت من منصبي في البطائح الإماراتي بعد 24 ساعة

الأحد، 04 يونيو 2023 - 15:38

كتب : FilGoal

حسين ياسر المحمدي

كشف حسين ياسر المحمدي المدير الرياضي لنادي البطائح الإماراتي إقالته من منصبه بعد 24 ساعة من تولي المهمة بشكل رسمي.

وأعلن نادي البطائح الإماراتي تعيين حسين ياسر المحمدي المدرب المساعد السابق لفريق الزمالك كمدير رياضي للنادي. (طالع التفاصيل)

وقال حسين ياسر المحمدي عبر قناة عجمان الإماراتية: "عملت كمدرب لمدة 5 سنوات وتجربتي الأخيرة كانت كمدرب مساعد مع جوسفالدو فيريرا في الزمالك".

أخبار متعلقة:
حسين ياسر المحمدي مديرا رياضيا لفريق إماراتي حسين ياسر المحمدي يروي لـ في الجول قصة عمله مع أوسوريو في مانشستر سيتي حسين ياسر المحمدي مدربا مساعدا في الجهاز الفني لـ الزمالك حسين ياسر المحمدي يعلن تعيينه كمدرب في الجهاز الفني لـ الزمالك

وأضاف "في الفترة الأخيرة حصلت على عرض من نادي البطائح خلال إجازتي في بلجيكا ووافقت عليه".

وأكمل "تواجدت في الإمارات منذ أسبوعين، وبداية تعاقدي مع النادي كانت يوم 1 يونيو".

وأوضح "النادي أعلن عبر وسائل التواصل الاجتماعي قرار تعييني، لكن تفاجأت بعد ذلك بقرار إقالتي في اليوم التالي، وهذا أسرع تعاقد".

وأتم "لم أُبلغ رسميا بقرار إقالتي بسبب تغيير مجلس الإدارة بالكامل".

البطائح نجح في البقاء بالدوري الإماراتي للمحترفين في الجولة الأخيرة من الموسم حين اكتفى منافسه دبا الفجيرة بالتعادل مع الظفرة في الجولة الأخيرة التي شهدت فوز العين على البطائح بنتيجة 5-2.

حسين ياسر المحمدي ترك عمله في الزمالك مؤخرا، بعدما كان مدربا لفريق الشباب.

في يناير الماضي، أعلن نادي الزمالك تعيين حسين ياسر المحمدي كمدرب مساعد في الجهاز الفني للفريق الأول.

وجاء تعيين المحمدي خلفا لأحمد عبد المقصود الذي توجه للعمل في الجهاز الفني لنادي البنك الأهلي.

وكشف نادي الزمالك وقتها عن تعيين المحمدي مدرب فريق تحت 20 عاما ضمن الجهاز المعاون للمدرب البرتغالي جوسفالدو فيريرا.

حسين ياسر المحمدي البطائح
نرشح لكم
إنجاز تاريخي لأندية الجزائر.. اتحاد العاصمة بطلا للكونفدرالية أمام يانج أفريكانز الهلال يعلن رحيل رامون دياز يحيى جبران: الحرارة لا تهمنا.. والداودي: لا نخاف من الأهلي مدرب الوداد: النهائي سهل؟ مجنون من يقول ذلك.. وهذا ما سيحدث لو لم نحقق نتيجة إيجابية البطولة العربية - الخنيسي يخطف فوزا قاتلا لـ الكويت على نواذيبو مصدر من الاتحاد العربي يكشف لـ في الجول حقيقة تعديل موعد انطلاق دور المجموعات منافس الزمالك - النصر يواجه سان جيرمان وإنتر ميلان وديا الهلال يعلن رحيل إيجالو ولوسيانو فييتو
أخر الأخبار
رسالة مؤثرة من نيمار لـ ميسي.. والأرجنتيني يرد دقيقة | الكرة الأوروبية
بعد رحيل بنزيمة.. 4 لاعبين اعتزلوا في ريال مدريد خلال 23 عاما 7 دقيقة | الدوري الإسباني
حسين ياسر المحمدي: أقلت من منصبي في البطائح الإماراتي بعد 24 ساعة 55 دقيقة | الوطن العربي
رسالة وداعية مؤثرة من فينيسيوس لـ بنزيمة ساعة | الدوري الإسباني
نهائي أبطال إفريقيا – كيف يسجل الوداد الأهداف قبل مواجهة الأهلي ساعة | الكرة الإفريقية
أس: بنزيمة لن يكون الراحل الوحيد عن ريال مدريد يوم الأحد ساعة | الدوري الإسباني
من بينها NBA 2023.. تعرف على الألعاب المجانية لمشتركي البلس في شهر يونيو 2 ساعة | Gamers
الانتقادات تطول لعبة سبايدر مان 2 المنتظرة 2 ساعة | Gamers
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 بعد اجتياز سيراميكا.. ماذا يحتاج الأهلي للفوز بلقب الدوري رسميا 2 بدأت الأحد وانتهت الإثنين واستمرت 3 ساعات و18 دقيقة.. إنبي يهزم فيوتشر في أغرب مباراة بالكرة المصرية 3 الشروق: حكم بحبس مرتضى منصور 3 أشهر بتهمة سب محمود الخطيب 4 قائمة الأهلي - غياب الشناوي وتواجد علي لطفي في ذهاب نهائي أبطال إفريقيا ضد الوداد