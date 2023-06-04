حسين ياسر المحمدي: أقلت من منصبي في البطائح الإماراتي بعد 24 ساعة

كشف حسين ياسر المحمدي المدير الرياضي لنادي البطائح الإماراتي إقالته من منصبه بعد 24 ساعة من تولي المهمة بشكل رسمي.

وأعلن نادي البطائح الإماراتي تعيين حسين ياسر المحمدي المدرب المساعد السابق لفريق الزمالك كمدير رياضي للنادي. (طالع التفاصيل)

وقال حسين ياسر المحمدي عبر قناة عجمان الإماراتية: "عملت كمدرب لمدة 5 سنوات وتجربتي الأخيرة كانت كمدرب مساعد مع جوسفالدو فيريرا في الزمالك".

وأضاف "في الفترة الأخيرة حصلت على عرض من نادي البطائح خلال إجازتي في بلجيكا ووافقت عليه".

وأكمل "تواجدت في الإمارات منذ أسبوعين، وبداية تعاقدي مع النادي كانت يوم 1 يونيو".

وأوضح "النادي أعلن عبر وسائل التواصل الاجتماعي قرار تعييني، لكن تفاجأت بعد ذلك بقرار إقالتي في اليوم التالي، وهذا أسرع تعاقد".

وأتم "لم أُبلغ رسميا بقرار إقالتي بسبب تغيير مجلس الإدارة بالكامل".

🚨🚨🚨🚨 حسين ياسر المحمدي : - البطائح تعاقد معي بتاريخ 1 / 6 وتمت اقالتي في اليوم الثاني pic.twitter.com/XG5Crpirvb — UAE Sport News 🇦🇪 (@action_news) June 3, 2023

البطائح نجح في البقاء بالدوري الإماراتي للمحترفين في الجولة الأخيرة من الموسم حين اكتفى منافسه دبا الفجيرة بالتعادل مع الظفرة في الجولة الأخيرة التي شهدت فوز العين على البطائح بنتيجة 5-2.

حسين ياسر المحمدي ترك عمله في الزمالك مؤخرا، بعدما كان مدربا لفريق الشباب.

في يناير الماضي، أعلن نادي الزمالك تعيين حسين ياسر المحمدي كمدرب مساعد في الجهاز الفني للفريق الأول.

وجاء تعيين المحمدي خلفا لأحمد عبد المقصود الذي توجه للعمل في الجهاز الفني لنادي البنك الأهلي.

وكشف نادي الزمالك وقتها عن تعيين المحمدي مدرب فريق تحت 20 عاما ضمن الجهاز المعاون للمدرب البرتغالي جوسفالدو فيريرا.