الإخبارية السعودية: اتحاد جدة توصل لاتفاق رسمي مع بنزيمة

أفادت قناة الإخبارية السعودية بأن اتحاد جدة نجح في الفوز بخدمات كريم بنزيمة قائد ريال مدريد الذي فك ارتباطه بالنادي الملكي يوم الأحد.

وأعلن نادي ريال مدريد رسميا رحيل قائده الفرنسي كريم بنزيمة ظهر الأحد، وذلك بنهاية عقده هذا الموسم.

وذكرت قناة الإخبارية عبر حسابها على تويتر: "نادي اتحاد جدة يتوصل لاتفاق رسمي مع كريم بنزيمة للانضمام لصفوفه بعقد يمتد لموسمين".

وأضافت القناة الحكومية "رئيس نادي اتحاد جدة أنمار الحائلي ونائبه أحمد كعكي يتواجدان في العاصمة الإسبانية مدريد للتعاقد مع بنزيمة في صفقة انتقال قياسية".

وارتبط بنزيمة بالانتقال إلى الدوري السعودي وبالتحديد إلى اتحاد جدة بطل الدوري الذي يضم الثنائي المصري أحمد حجازي وطارق حامد. (طالع التفاصيل)

وأعلن النادي الملكي فك ارتباطه ببنزيمة خلال بيان رسمي ظهر الأحد.

🔴 عـــــــــــــــــــاجـــــــــــــل ورسميـــــــــــــا ريال مدريد يعلن رحيل كريم بنزيمة بعد نهاية عقده مع الفريق pic.twitter.com/EUaWXAZLXp — FilGoal (@FilGoal) June 4, 2023

وأفاد في البيان: "اتفق نادي ريال مدريد وقائده كريم بنزيمة على إنهاء الفترة الرائعة التي لا تُنسى كلاعب لنادينا".

وأضاف البيان "يريد ريال مدريد أن يُظهر امتنانه وكل عاطفته تجاه من هو بالفعل أحد أعظم أساطيرنا".

وأتم "ريال مدريد هو بيت كريم بنزيمة وسيظل دائما، ونتمنى له ولأسرته كل التوفيق في هذه المرحلة الجديدة من حياته".

ويقام حفل توديع كريم بنزيمة في مقر ريال مدريد يوم الثلاثاء المقبل

عقد بنزيمة مع النادي الملكي ينتهي في 30 يونيو 2023.

وأصبح بنزيمة رابع لاعب يرحل من صفوف ريال مدريد خلال الـ24 ساعة الأخيرة، بعد ماركو أسينسيو وماريانو دياز وإدين هازارد.

الراحلون عن ريال مدريد هذا الموسم 👑 ▪رحيل كريم بنزيمة ▪رحيل ماركو أسينسيو ▪رحيل إدين هازارد ▪رحيل ماريانو دياز end of an era 👏 pic.twitter.com/ac8uhsDHUi — FilGoal (@FilGoal) June 4, 2023

وتحدث بنزيمة في حواره لصحيفة "ماركا" الإسبانية أثناء حصوله على جائزة "أسطورة ماركا" يوم الخميس قائلا: " هل سأبقى مع ريال مدريد؟ لدي مباراة الأحد المقبل وبعدها سنرى ماذا سيحدث، ولماذا أتحدث عن المستقبل إن كنت في مدريد؟ من يتحدث هو الإنترنت والواقع ليس الإنترنت". (طالع أبرز ما قاله)

ويلعب كريم بنزيمة رفقة ريال مدريد منذ انضمامه من ليون في صيف 2009.

وتوج كريم مع الميرينجي بدوري أبطال أوروبا 5 مرات، وبالدوري الإسباني 4 مرات.

وخاض المهاجم الفرنسي 42 مباراة هذا الموسم مع النادي الملكي بمختلف المسابقات.

ونجح بنزيمة في تسجيل 30 هدفا وصناعة 6 آخرين.