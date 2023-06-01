بنزيمة: مستقبلي؟ لنرى ماذا سيحدث بعد المباراة المقبلة.. والإنترنت هو من يتحدث

الخميس، 01 يونيو 2023 - 20:52

كتب : FilGoal

كريم بنزيمة

لم يرغب كريم بنزيمة قائد ريال مدريد في حسم مستقبله بشأن الرحيل عن صفوف الفريق الملكي والانتقال لاتحاد جدة السعودي.

كريم بنزيمة

النادي : ريال مدريد

ريال مدريد

وتحدث بنزيمة في حواره لصحيفة "ماركا" الإسبانية أثناء حصوله على جائزة "أسطورة ماركا" اليوم الخميس قائلا: "عندما كنت طفلا وصلت إلى ريال مدريد وأردت الاستمتاع بنفسي وإلقاء نظرة بعد ذلك على كل ما فزت به".

وواصل "لا يوجد ناد مثل ريال مدريد، لقد لعب اللاعبون العظماء هنا".

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وأردف "فلورنتينو بيريز رئيس ريال مدريد هو الذي سمح لي بالتواجد هنا وهو الذي وقع مع زين الدين زيدان وهو الذي أوصلني لريال مدريد".

وعن أهم هدف له قال: "أول هدف لي مع ريال مدريد".

وبسؤاله عن أفضل منافس وأفضل بطولة أجاب "برشلونة ودوري أبطال أوروبا".

وأردف "الطريق للفوز بدوري الأبطال الموسم الماضي كان مميزا لا أعرف إن كان ذلك سيحدث مرة أخرى لكنه أفضل طريق مررت به".

وأكمل "عندما أكون في الملعب أشعر كيف يحبني الجمهور ويمنحني هذا المزيد من الثقة وأبذل كل شيء من أجلهم، لعبنا على أرض الملعب بالإضافة للجمهور".

وعن مستقبله قال: " هل سأبقى مع ريال مدريد؟ لدي مباراة الأحد المقبل وبعدها سنرى ماذا سيحدث، ولماذا أتحدث عن المستقبل إن كنت في مدريد؟ من يتحدث هو الإنترنت والواقع ليس الإنترنت".

وبسؤاله هل يحلم هل بالفوز بدوري أبطال أوروبا للمرة السادسة، أجاب "لنرى لنرى".

وينتهي تعاقد بنزيمة مع ريال مدريد بنهاية الموسم الجاري.

ريال مدريد بنزيمة
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