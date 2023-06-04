تير شتيجين يطارد رقمين قياسيين أمام سيلتا فيجو

يمتلك مارك أندريه تير شتيجين حارس برشلونة فرصة تحقيق رقميين قياسيين في الدوري الإسباني في المباراة الأخيرة من الموسم الجاري.

ويحل برشلونة ضيفا على سيلتا فيجو في الجولة الأخيرة من الدوري الإسباني مساء اليوم الأحد.

وفي حال خرج الألماني بشباك نظيفة في مباراة اليوم سيصبح أكثر حارس حافظ على نظافة شباكه في مباريات بتاريخ موسم واحد من الدوري الإسباني.

وعادل شتيجين الرقم القياسي المسجل باسم فرانسيسكو ليانو حارس ديبورتيفو لاكورونيا في موسم 1993-94 برصيد 26 مباراة دون أن تهتز شباكه بأهداف.

بالإضافة لأن يكون أفضل حارس استقبل أقل عددا من الأهداف في موسم واحد كأفضل سجل في جائزة زامورا لأفضل حارس.

ويحمل ليانو الرقم الآخر أيضا لنفس الموسم فخلال 38 مباراة استقبل 18 هدفا.

في حين استقبل الألماني 17 هدفا وإذا خرج بشباك نظيفة في لقاء اليوم سينفرد بالرقم القياسي أيضا.

الحارس البالغ 31 ساهم في قيادة برشلونة للتتويج بلقب الدوري الإسباني بعد غياب 4 مواسم.

وخاض شتيجين 376 مباراة بقميص برشلونة منذ انضمامه قادما من بوروسيا مونشنجلادباخ فاستقبل 367 هدفا وحافظ على نظافة شباكه في 157.