تير شتيجين يطارد رقمين قياسيين أمام سيلتا فيجو

الأحد، 04 يونيو 2023 - 12:17

كتب : FilGoal

تير شتيجن

يمتلك مارك أندريه تير شتيجين حارس برشلونة فرصة تحقيق رقميين قياسيين في الدوري الإسباني في المباراة الأخيرة من الموسم الجاري.

ويحل برشلونة ضيفا على سيلتا فيجو في الجولة الأخيرة من الدوري الإسباني مساء اليوم الأحد.

وفي حال خرج الألماني بشباك نظيفة في مباراة اليوم سيصبح أكثر حارس حافظ على نظافة شباكه في مباريات بتاريخ موسم واحد من الدوري الإسباني.

أخبار متعلقة:
انقلبت الطاولة بنجاح.. برشلونة بطل دوري أبطال سيدات أوروبا للمرة الثانية في تاريخه مؤتمر تشافي: عودة ميسي أولويتنا.. وهذا موعد تجديد عقدي مع برشلونة قائمة برشلونة - الظهور الأخير كان في كامب نو.. غياب ألبا وبوسكيتس آخر مباريات الموسم برشلونة مهدد بالحرمان من دوري أبطال أوروبا

وعادل شتيجين الرقم القياسي المسجل باسم فرانسيسكو ليانو حارس ديبورتيفو لاكورونيا في موسم 1993-94 برصيد 26 مباراة دون أن تهتز شباكه بأهداف.

بالإضافة لأن يكون أفضل حارس استقبل أقل عددا من الأهداف في موسم واحد كأفضل سجل في جائزة زامورا لأفضل حارس.

ويحمل ليانو الرقم الآخر أيضا لنفس الموسم فخلال 38 مباراة استقبل 18 هدفا.

في حين استقبل الألماني 17 هدفا وإذا خرج بشباك نظيفة في لقاء اليوم سينفرد بالرقم القياسي أيضا.

الحارس البالغ 31 ساهم في قيادة برشلونة للتتويج بلقب الدوري الإسباني بعد غياب 4 مواسم.

وخاض شتيجين 376 مباراة بقميص برشلونة منذ انضمامه قادما من بوروسيا مونشنجلادباخ فاستقبل 367 هدفا وحافظ على نظافة شباكه في 157.

تير شتيجين برشلونة الدوري الإسباني
نرشح لكم
رسالة وداعية مؤثرة من فينيسيوس لـ بنزيمة أس: بنزيمة لن يكون الراحل الوحيد عن ريال مدريد يوم الأحد ريال مدريد يعلن رحيل بنزيمة ريال مدريد يعلن رحيل ماريانو دياز مؤتمر تشافي: عودة ميسي أولويتنا.. وهذا موعد تجديد عقدي مع برشلونة ريال مدريد يعلن رحيل أسينسيو قائمة برشلونة - الظهور الأخير كان في كامب نو.. غياب ألبا وبوسكيتس آخر مباريات الموسم مؤتمر أنشيلوتي: هذه أول صفقات الموسم.. ولا شك في بقاء بنزيمة
أخر الأخبار
حسين ياسر المحمدي: أقلت من منصبي في البطائح الإماراتي بعد 24 ساعة 3 دقيقة | الوطن العربي
رسالة وداعية مؤثرة من فينيسيوس لـ بنزيمة 33 دقيقة | الدوري الإسباني
نهائي أبطال إفريقيا – كيف يسجل الوداد الأهداف قبل مواجهة الأهلي 41 دقيقة | الكرة الإفريقية
أس: بنزيمة لن يكون الراحل الوحيد عن ريال مدريد يوم الأحد ساعة | الدوري الإسباني
من بينها NBA 2023.. تعرف على الألعاب المجانية لمشتركي البلس في شهر يونيو ساعة | Gamers
الانتقادات تطول لعبة سبايدر مان 2 المنتظرة ساعة | Gamers
تقرير: لعبة The Last of US Faction معرضة للإلغاء ساعة | Gamers
فيفا 23 – طرح مهام الدوري الإيطالي للوصول للمستوى 30 ساعة | Gamers
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 بعد اجتياز سيراميكا.. ماذا يحتاج الأهلي للفوز بلقب الدوري رسميا 2 بدأت الأحد وانتهت الإثنين واستمرت 3 ساعات و18 دقيقة.. إنبي يهزم فيوتشر في أغرب مباراة بالكرة المصرية 3 الشروق: حكم بحبس مرتضى منصور 3 أشهر بتهمة سب محمود الخطيب 4 قائمة الأهلي - غياب الشناوي وتواجد علي لطفي في ذهاب نهائي أبطال إفريقيا ضد الوداد