دي بروين: لا نشعر بأي ضغوط من أجل تحقيق الثلاثية

الأحد، 04 يونيو 2023 - 12:00

كتب : FilGoal

مانشستر يونايتد ضد مانشستر سيتي

لا يشعر كيفن دي بروين نجم مانشستر سيتي بأي ضغوط قبل خوض نهائي دوري أبطال أوروبا السبت المقبل، وذلك من أجل إكمال ثلاثية تاريخية.

ففي خطوة ثانية نحو الثلاثية التاريخية، حقق مانشستر سيتي لقب كأس الاتحاد الإنجليزي على حساب مانشستر يونايتد يوم السبت، بعدما حقق لقب الدوري.

وقال دي بروين في تصريحات نشرها موقع ناديه: "احتمالية الفوز بالثلاثية؟ لا أشعر بأن هناك أي ضغط علينا".

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وأضاف "قدمنا موسما رائعا بالفعل، وسنحاول تقديم أفضل ما لدينا أمام إنتر في اسطنبول".

وأتم النجم البلجيكي "لقد كان موسما مذهلا، ونتمنى أن نجعله أفضل".

وشارك دي بروين في 9 مباريات بدوري أبطال أوروبا هذا الموسم، سجل خلالها هدفين وصنع 7.

وأصبح مانشستر سيتي على بعد مباراة واحدة لتحقيق الثلاثية التاريخية بعد تتويجه بالدوري والكأس، إذ سيواجه إنتر ميلان بعد أسبوع في نهائي دوري أبطال أوروبا.

وفاز مانشستر سيتي على مانشستر يونايتد بهدفين مقابل هدف في المباراة النهائية والتي أقيمت على ملعب ويمبلي.

مانشستر سيتي كيفن دي بروين
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