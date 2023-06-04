خدمة في الجول – موعد فتح بوابات استاد القاهرة لـ نهائي أبطال إفريقيا وخريطة الدخول.. و10 تعليمات

حددت الشركة الإفريقية المسؤولة عن تأمين مباراة ذهاب نهائي دوري أبطال إفريقيا 2022-2023 بين الأهلي والوداد موعد فتح بوابات استاد القاهرة وخريطة دخول الجماهير وأبرز التعليمات.

ويلتقي الأهلي مع الوداد المغربي مساء اليوم الأحد، على استاد القاهرة في ذهاب الدور النهائي لدوري أبطال إفريقيا.

موعد فتح بوابات استاد القاهرة في الثانية ظهرا.

وحدد رجال الأمن خريطة دخول الجماهير، كالآتي:

جماهير الدرجة الأولى والمقصورة الرئيسية - من بوابة آل رشدان.

جماهير الدرجة الثالثة يمين - من بوابة النصر.

جماهير الدرجة الثالثة شمال - من البوابة البحرية، بشارع صلاح سالم.

وإليكم أبرز التعليمات قبل المباراة:

1. منع دخول الشماريخ نهائيا لداخل الاستاد.

2. منع حمل لافتات مسيئة أثناء المباراة.

3. منع التجمع أمام البوابات الرئيسية للاستاد.

4. الانصياع لتعليمات رجال الأمن المكلفين بالتأمين.

5. الالتزام بقواعد التفتيش المعمول بها لدى دخول الاستاد.

6. منع دخول الاستاد بعد انتهاء الموعد وغلق الأبواب لبدء المباراة.

7. يحذر التعرض للاعبي الفريقين بأي وسيلة من الوسائل.

8. الالتزام بالأماكن المخصصة للجماهير.

9. إخلاء الاستاد عقب الانتهاء من المباراة.

10. الخروج بمظهر حضارى يليق بسمعة الرياضة المصرية.

وأعلنت وزارة الشباب والرياضة زيادة عدد الجماهير في نهائي دوري الأبطال إلى 50 ألف بعدما كان مقررا حضور 20 ألف مشجع في البداية.

وتحدد حضور 50 ألف مشجع لمباراة ذهاب نهائي دوري أبطال إفريقيا 2022-2023. (طالع التفاصيل)

ويعاد نهائي النسخة الماضية بين الأهلي والوداد المغربي، ولكن بنظام الذهاب والإياب هذه المرة.

وتأهل الأهلي بالفوز على الترجي 3-0 ذهابا في رادس و1-0 في القاهرة.

بينما تأهل الوداد المغربي إلى نهائي دوري أبطال إفريقيا بعد تخطي صنداونز الجنوب إفريقي.

وتعادل الوداد مع صنداونز في جنوب إفريقيا بهدفين لمثلهما، ليتأهل إلى النهائي للموسم الثاني على التوالي بعد نهاية مباراة الذهاب في المغرب بالتعادل السلبي.

وتقام مباراة الذهاب في استاد القاهرة الدولي يوم 4 يونيو المقبل في تمام الساعة العاشرة مساء.

ثم تقام مباراة العودة في الدار البيضاء بالمغرب بملعب مركب محمد الخامس يوم 11 من الشهر ذاته في نفس التوقيت.

وتعد هذه المرة هي الثالثة التي تجمع بين الأهلي والوداد في نهائي دوري أبطال إفريقيا، بعد عام 2017 و2022.

كما هي المرة الثالثة على التوالي التي يقام فيها النهائي بملعب مركب محمد الخامس، بعد أن احتضن نهائي 2021 بين الأهلي وكايزر تشيفز الجنوب إفريقي، ونهائي الموسم الماضي بين الأهلي والوداد.